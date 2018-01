par Contenu de marque |







PARTAGER L’e-Sport, LE phénomène incontournable au Maroc

Dans un monde où tout le monde est désormais connecté via de multiples écrans, le jeu vidéo s’est démocratisé et est devenu accessible à tous. Candy Crush, Pokemon Go, Fifa ou PES, Fruit Ninja ou Angry Birds, ce sont des milliers de plateformes de jeux qui sont utilisés tous les jours par des millions d’utilisateurs en ligne, de tous âges.

Alors forcément, dans cette multitude de joueurs, certains sont plus passionnés, plus assidus et plus réguliers. Ce sont des adeptes du sport électronique, communément appelé e-sport, un phénomène qui a pris une ampleur planétaire avec ses stars, ses équipes, ses commentateurs et surtout ses millions de fans à travers le monde.

Le e-sport, qui désigne précisément les compétitions de jeux vidéo en réseau local ou via internet sur consoles ou ordinateurs, s’est professionnalisé, au point d’être financé par des sponsors dont l’objectif est de toucher les millions de spectateurs qui regardent la diffusion de leurs matchs en streaming. Une évolution fulgurante depuis les premiers jeux en réseau dans les années 90 qui ont permis à cette discipline d’exister.

Ne soyez donc pas étonné si quelqu’un de votre entourage vous annonce qu’il pratique régulièrement un e-sport au sein d’une ligue semi-professionnelle ou qu’il doit suivre une compétition de haut niveau diffusée en direct sur internet !

S’il existe une multitude de jeux pratiqués en réseau et qui peuvent être considérés comme du e-sport, les principales ligues internationales focalisent autour de jeux désormais mythiques, comme League of Legends, Call of Duty, Street Fighter ou encore Fifa.

Preuve s’il en est du sérieux à accorder à cette discipline, depuis 2010, la pratique mondiale est régulée par la fédération internationale de sport électronique (ESIF) autour de grands événements internationaux comme les World Cyber Games, Electronic Sports World Cup ou encore les championnats du monde du Paris Games Week.

L’e-sport en quelques chiffres, c’est plus de 1,5 milliards de dollars de revenus en 2017 avec une croissance de +26% par rapport en 2016, 665 millions de spectateurs et 15,6 milliards d’heures de visionnage ; 390 tournois e-Sport et 43 disciplines dans le monde entier (Source : SuperData Research). L’e-sport n’est plus une affaire de geeks initiés, c’est un phénomène mondial dont l’ampleur n’a d’ailleurs pas épargné le Maroc où se comptent déjà plus de 1 million de Gamers actifs dans toutes les régions du Royaume, avec un potentiel de 4 millions de Gamers.

Certains acteurs de l’écosystème marocain, Gamers et développeurs de jeux vidéo, ont emboité le pas à cette tendance mondiale et ont même réussi à mobiliser des parties prenantes à forte valeur ajoutée pour l’e-sport, à l’image de l’opérateur inwi.

Par exemple, le collectif « Moroccan Game Developpers » bénéficie du soutien de l’opérateur pour créer des jeux 100% marocains, ce qui contribue à promouvoir l’émergence d’une réelle industrie locale et régionale du jeu vidéo. Parce que face aux mastodontes des franchises mondiales, produire des jeux inspirés de la culture marocaine, comme « Z7am » ou « Trombiya », est une fierté et une vitrine pour la jeunesse du pays.

Ces jeux ont d’ailleurs connu un succès populaire important grâce à leur disponibilité sur « La3b’in », la plateforme créée par inwi, dédiée au gaming et aux jeux 100% marocains sur mobile, une initiative unique dans son genre pour le secteur télécom national.

Autre cas éloquent de la percée du e-sport au Maroc, inwi s’est appuyé sur Area12 pour développer une ligue marocaine, la « inwi e-league », qui fédère les joueurs marocains et permet à certains de participer à des compétitions internationales. Comme les autres ligues d’e-sport mondiale, la « inwi e-league » est basée sur un programme de compétitions professionnelles tout le long de l’année et ouvert à tous les joueurs marocains.

Les compétiteurs s’affrontent autour de 8 jeux phares comme League of legends, Fifa 2017, The King of Fighters XIV, Street Fighter V, Clash Royale… Créée en mai 2017, la e-league marocaine compte déjà plus de 20.000 inscrits et 5 millions d’interactions avec la plateforme, confirmant le bien-fondé de l’initiative de inwi pour la promotion et le développement du e-sport au Maroc.

« La création de la inwi e-league confirme l’engagement constant de l’opérateur pour accompagner au quotidien les gamers, les développeurs et les passionnés d’E-sport au Maroc. Le Royaume compte des milliers de pratiquants de cette discipline sportive à part entière.

Notre objectif est de participer à structurer la pratique de l’E-sport au Maroc, d’offrir aux joueurs des espaces et des plateformes de compétition aux standards internationaux et de faire du Maroc une étape de qualification aux manifestations internationales en matière d’E-sport » renchérit Brahim Amdouy, Manager des Contenus à inwi.

Cerise sur le gâteau ? Area12 et inwi e-league ont intégré officiellement l’ESWC (eSport World Convention) ! Désormais, chaque année, le Maroc sera représenté par le gagnant du vainqueur de la compétition marocaine aux championnats du monde au Paris Games Week.

Si vous êtes déjà un Gamer ou si vous avez toujours voulu l’être, découvrez la « inwi e-league » et passez au niveau professionnel de l’e-Sport sur : https://www.inwi.ma/e-league.