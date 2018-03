PARTAGER Du sport et du fun pour les étudiants aux Olympiades UIR 2018 !

Evènement symbolique étudiant, les Olympiades universitaires de l’Université Internationale de Rabat propose cette année un programme orienté vers l’International pour s’affirmer comme le rendez-vous sportif et ludique étudiant de l’année. Alliant convivialité, générosité et respect, les Olympiades de l’UIR réunissent plus de 24 universités nationales et internationales se rencontreront le 30 31 Mars et le 1Avril pour rendre cette 6ème édition, une expérience unique.

Les Olympiades de l’UIR, une 6ème édition

Les prochains 30, 31 mars et le 1 avril prochain. Avec un campus intégré de 27 hectares, l’Université Internationale de Rabat offre une infrastructure adéquate et idéale pour la pratique du sport. Désormais, cette grande manifestation sportive et festive accueille 14 disciplines sportives et para-sportives. A chaque fois, le succès est au rendez-vous. L’événement est créé autour de 4 piliers fondamentaux pour l’Université Internationale de Rabat : la transmission des valeurs d’excellence à travers le sport, le respect de l’environnement, le lien social et la citoyenneté. Et ce n’est pas tout ! Campus festif, soirée dansantes, animations, dégustations sont proposés tout au long du séjour !

14 disciplines sportives et para sportives au rendez-vous !

Durant 3 jours, plus de 14 disciplines sportives et jeux sont au menu, plus de 3400 étudiants venus de 24 écoles et universités sont réunis dans un cadre amical et convivial de compétitivité sportive. Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, les différents tournois seront suivis et réglementés afin d’assurer la bonne gestion de l’évènement. Avec fairplay, respect et esprit sportif, les épreuves des Olympiades UIR 2018 comprendront 7 épreuves sportives (Football, Volleyball, Basketball, Handball, Tennis, Tennis de table et Natation) et 5 épreuves para-sportives (Culture Générale, Echecs, billard et PES).

Nouveau ! Une dimension internationale aux Olympiades

Cette année, l’Université Internationale de Rabat et son Bureau des Etudiants a encore innové ! L’UIR ouvre ses portes à ses partenaires académiques internationaux. Afin de donner une dimension internationale à cet évènement d’envergure, l’UIR a invité les équipes de l’ESC Rennes et Sciences Po Grenoble à venir partager cet évènement et concourir auprès des écoles et universités marocaines.</p

Programme de l’évènement

Vendredi 30 Mars 2018

Cérémonie de pré ouverture

19h00-19h45 : Accueil des écoles et universités participantes

20h00 : Conférence d’ouverture.

21h15 : Réception pour les participants

23h00 : Logement des participants

Samedi 31 Mars 2018

Lancement des épreuves

07h45-8h45 : Accueil et inscription des participants

09h00 : Ouverture officielle de la 5ème édition des Olympiades UIR

– Mot d’ouverture du Directeur de la Vie Etudiante.

10h45 : Ouverture des compétitions

13h30 : Déjeuner

19h00 : Clôture de la 1ère journée de compétition

21h00-23h30 : Soirée Animée par le DJ résident et l’UIR et Feu de camp

23h45 : logement des participants

Dimanche 1 Avril 2018

Clôture de l’évènement

9h00 : Arrivée des participants

10h00 : Lancement de la 2ème journée de compétition

13h00 : Déjeuner

16h30 : Fin des compétitions

