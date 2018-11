PARTAGER Sport: 4e édition pour le Morocco Swim Trek

La lagune de Dakhla accueillera, du 27 novembre au 2 décembre 2018, la 4e édition du Morocco Swim Trek, évènement sportif organisé par Open Water Event en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Natation.

Le Morocco Swim Trek est une course itinérante de natation en eau libre, Open Water, de 30 kilomètre, en 4 étapes dans la lagune de Dakhla : 6.5km, 8,5km, 10km et 5 km.

L’événement regroupera encore cette année des nageurs du monde entier de prés de 20 nationalités. Parrainé par Nadia Ben Bahtane, première marocaine à avoir traversé le détroit de Gibraltar à la nage et Jacques Tuset, nageur français à la renommée mondiale, l’événement a convaincu cette année deux prestigieux ambassadeurs : Anne France Didier, Directrice Plan Bleu au sein du Ministère Français de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, chargée de pilotage de l’ODD14 Océan à la délégation de la mer et du littoral, et Mikael Rosen, entraîneur olympique de l’équipe nationale de natation en eau libre de Suède et également entrainement officiel du prestigieux Swinrum Otillo.