Spécial SIAM 2019 – Sommaire

Ouvert en grandes pompes le Mardi 16 avril par SAR le Prince Hériter Moulay El Hassan, le Salon International de l’Agriculture au Maroc, SIAM, s’affirme déjà, pour sa quatorzième édition, comme un succès incontestable.

En effet, si on l’apprécie à l’aune des surfaces consacrées, du nombre d’exposants et de leur exhaustivité en termes d’offres et de provenance géographique, ce présent SIAM fait mieux que le précédent et confirme, si besoin est, l’importance névralgique du secteur agricole pour l’économie nationale.

SOMMAIRE DE NOTRE SPÉCIAL SIAM

