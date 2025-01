Tout récemment, s’est tenue la 1ère rencontre AMANI de l’année 2025 pour la présentation de la nouvelle vision de l’association. L’ONG amorce ainsi une nouvelle phase stratégique en faveur des enfants défavorisés, marquée par un renouvellement de son bureau et un renforcement significatif de son leadership. En septembre 2024, un nouveau bureau a été formé dans l’objectif d’insuffler une dynamique nouvelle et d’amplifier l’impact de ses actions pour répondre aux défis actuels.

Dans ce cadre, Yasmina Baddou, reconnue pour son expérience politique et associative, a été élue présidente à l’unanimité. Elle succède ainsi à Younes Slaoui, le président fondateur, qui reste impliqué aux côtés des anciens et des nouveaux membres du bureau actuel.

La rencontre a vu la présence de l’élite politique casablancaise du parti de l’Istiqlal, notamment Mme Naïma Ibn Yahya, Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, M. Ryad Mezzour, Ministre de l’industrie et du commerce, et M. Abdelatif Maazouz, Président du Conseil de la Région Casablanca–Settat.

Mme. Nawal El Moutawakil, Vice-Présidente du Comité International Olympique et Mme Nouzha SKALLI, Présidente de l’association AWAL ont également assisté à la rencontre, durant laquelle Mme la Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a mis en exergue l’importance du travail associatif tel que celui réalisé par AMANI. Divers acteurs culturels, sociétaux et économiques de la ville de Casablanca étaient également présents.

Pour rappel, depuis sa création en 2013 par un groupe de Casablancais déterminés, l’association AMANI œuvre pour accompagner des enfants issus de milieux défavorisés dans leur parcours éducatif. L’association s’est donnée pour mission d’offrir à ces enfants les outils nécessaires à leur autonomie, dès leur jeune âge et jusqu’à leur insertion sur le marché du travail. Elle poursuit également un objectif plus large : celui de rompre l’isolement social des enfants et de leurs familles en leur offrant une éducation de qualité, des activités culturelles et sportives, ainsi que des initiatives solidaires.

Aujourd’hui et sous la supervision de Me. Yasmina Baddou, « AMANI poursuit son objectif de rompre l’isolement des enfants et de leurs familles tout en favorisant leur réussite scolaire et personnelle. Le leadership de l’association repose sur une approche intergénérationnelle, encourageant la solidarité et le soutien mutuel entre les enfants, les familles et les bénévoles », dit-on auprès de l’ONG, tout en notant qu’en plus de son action au niveau de Casablanca, AMANI a établi en 2017 un partenariat avec l’association Akhiam, une ONG qui opère dans la région d’Imilchil, principalement auprès des filles, à travers un programme d’alphabétisation, de soutien et d’accompagnement éducatif, social et psychique des élèves à faible niveau. Elle équipe également des bibliothèques et des salles multimédias. Son principal objectif étant de lutter contre l’abandon scolaire de la fille rurale.

