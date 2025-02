Le 10 février 2025, SOS Villages d’Enfants Maroc et Fromageries Bel Maroc ont signé une convention de partenariat à Casablanca autour d’une initiative solidaire de produit-partage. Cette collaboration vise à contribuer à la lutte contre les inégalités alimentaires et à soutenir les communautés vulnérables, avec un objectif de don d’un million de portions de fromage ou de leur équivalent en numéraire.

Fromageries Bel Maroc, producteur de la marque iconique du fromage fondu en triangle La Vache qui rit, a scellé un partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc pour le lancement d’une initiative solidaire de produit-partage, à partir de la mi-février et jusqu’à la fin Ramadan.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Fromageries Bel Maroc. Il vient renforcer notre collaboration historique à travers une initiative généreuse qui promeut l’achat solidaire et profite au tissu associatif et ainsi aux communautés bénéficiaires », selon Samya El Mousty, Directrice nationale de SOS Villages d’Enfants Maroc.

De son côté, Leila Aggadi, Directrice Marketing et Communication de Fromageries Bel Maroc, a déclaré : « Nous lançons cette initiative à la veille du mois sacré de Ramadan pour faire acte de notre générosité, mais aussi pour impliquer nos consommateurs dans un achat solidaire ».

Cette initiative s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de Fromageries Bel Maroc, qui a collaboré en 2024 avec une cinquantaine d’associations, notamment SOS Villages d’Enfants Maroc et TIBU Africa. Les actions menées ont couvert plusieurs domaines tels que l’éducation, l’accès à l’eau potable et la réhabilitation d’infrastructures. En 2024, l’entreprise a ainsi consacré deux millions de dirhams et un million de portions de fromage à ses initiatives solidaires.

SOS Villages d’Enfants Maroc, engagée dans l’accompagnement des enfants sans soutien parental, met en œuvre des programmes d’éducation, de santé et d’insertion socio-économique. Son partenariat avec Fromageries Bel Maroc inclut la distribution de portions de fromage fortifié et des dons matériels. L’entreprise a également soutenu l’ONG après le séisme d’Al Haouz en participant à des projets de forage de puits dans les régions touchées.

Fromageries Bel Maroc, qui emploie environ 1 300 personnes à Tanger, Mohammedia et Casablanca, déploie également des initiatives en faveur de ses partenaires commerciaux. Son programme INAYA, lancé en 2019 pour renforcer la couverture santé des commerçants traditionnels, s’est élargi en 2024 avec un volet de soutien scolaire. Sur le plan environnemental, l’entreprise a investi 30 millions de dirhams dans la réduction de son empreinte carbone, notamment en équipant son usine de Tanger d’une chaudière à biomasse, dans le cadre de la stratégie de décarbonation du groupe Bel.

A. Loudni

