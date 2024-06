Plus de 700 coureurs parmi les passionnés des courses à pied et de montagne, issus de 15 pays prendront part à L’édition 2024 du Sonasid High Atlas Ultra Trail (Sonasid HAUT), a annoncé, vendredi, le comité d’organisation de cet événement sportif, prévu les 1er et 2 juin dans la province d’Al Haouz.

Ce Trail est devenu l’un des événements sportifs les plus marquants des sports de montagne au Maroc, avec une participation distinguée chaque année de coureurs étrangers et marocains, ont ajouté les organisateurs lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cette nouvelle édition.

Organisée par l’Association Espoir pour le Sport et le Développement, cette édition sera marquée par l’organisation de plusieurs activités sociales et solidaires en faveur des personnes touchées par le séisme, dont une campagne dédiée à la distribution de vêtements de sport et la sensibilisation des étudiants des établissements d’enseignement sur l’importance de la pratique du sport dans la vie quotidienne, outre le soutien au coopératives féminines spécialisées dans la tapisserie et les produits agricoles dans le village de Tagant.

Selon les organisateurs, cet événement sportif verra la participation de 100 coureurs issus de la région. L’objectif étant de contribuer au rayonnement sportif de cette province et d’encourager les talents locaux, en organisant des courses de différentes distances, à savoir 120 km, 80 km, 42 km, 21 km et 10 km ainsi qu’une course dédiée aux enfants.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Youssef Ait Miskouk, participant à la course de 42 km, a indiqué que le Sonasid HAUT connaît une amélioration significative d’une année à l’autre, déplorant par la même occasion, le manque d’associations dédiées à ce genre de courses dans la région.

Par ailleurs, il a souligné l’importance des équipements sportifs pour pratiquer ce type de sport et atteindre les plus hauts niveaux à même de permettre aux athlètes de mieux se préparer pour prendre part à des rencontres internationales.

Pour sa part, Aziza Raji, spécialiste des courses de montagne et du marathon de sable, qui participera également à la course des 42 km, a estimé que ces événements sportifs encouragent les talents de la région à pratiquer le sport, relevant que les sports de montagne sont devenus populaires dans les rangs des filles et ce, grâce à la prise de conscience croissante de l’importance du sport dans la vie.

De l’avis du comité d’organisation de ce Trail, les vainqueurs des courses des 42 km masculin et féminin se qualifieront pour participer à la course de Sierre-Zinal en Suisse, précisant que les frais de déplacement des deux coureurs qualifiés seront pris en charge, en partenariat avec l’ambassade de Suisse au Maroc.

