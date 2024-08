HPS (Hightech Payment Systems), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de solutions de paiement, a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100% du capital de la société irlandaise CR2 Limited, suite à la levée des clauses suspensives réglementaires applicables.

Cette acquisition, qui avait été annoncée pour la première fois le 24 mai dernier, marque une étape importante dans le projet de croissance de HPS, qui poursuit l’exécution de son plan stratégique AccelR8, indique le groupe dans un communiqué.

CR2 devrait contribuer de manière significative à la performance financière de HPS en offrant de nouvelles opportunités de revenus sur des marchés complémentaires. En combinant les forces de BankWorld et de PowerCARD, HPS est désormais mieux positionné pour offrir à ses clients des solutions de paiement et de banque digitale de pointe, leur permettant ainsi d’améliorer leur compétitivité dans un marché en constante évolution.

La transaction devrait augmenter le bénéfice par action de HPS au cours de la première année suivant sa finalisation, reflétant les synergies qui devraient être réalisées. Au cours des 12 mois précédant juin 2023, CR2 a généré un chiffre d’affaires de 23,8 millions d’euros.

À court et moyen terme, CR2 devrait contribuer aux revenus annuels de HPS à hauteur de 25 à 30 millions d’euros. La transaction a été financée par dette bancaire.

Evercore a agi en tant que conseiller financier exclusif de HPS. Norton Rose Fulbright et Matheson LLP ont servis de conseillers juridiques de HPS.

Avec ses bureaux à Dublin, Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie, CR2 est reconnue pour ses solutions innovantes en matière de Banque Digitale et de Paiements Electroniques. Grâce à sa plateforme phare, BankWorld, CR2 équipe plus de 90 banques dans plus de 50 pays, offrant une suite complète qui intègre des solutions de Banque Digitale, de Portefeuille Numérique et des Solutions de Paiements (émission de cartes, gestion des DAB, acquisition commerçants).

En outre, l’écosystème de partenaires de CR2 combine la fiabilité de BankWorld avec un accès facile à des innovations de fintech tierces plug-and-play.

