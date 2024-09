À partir du 1er octobre 2024, l’Institut français du Maroc accueillera Sofia El Khyari, marraine du Mois du Film d’Animation et réalisatrice marocaine reconnue. Cette tournée dans plusieurs villes du royaume permettra au public de découvrir ses courts-métrages primés, dont L’ombre des papillons, Le corps poreux, Ayam et Le grain de ta peau.

Sofia El Khyari, diplômée du Royal College of Art de Londres, a marqué le cinéma d’animation international avec ses œuvres présentées dans plus de 150 festivals, dont Locarno et Annecy. En parallèle, elle soutiendra la diffusion du film Saules aveugles, femme endormie de Pierre Földes, lauréat au Festival d’Annecy 2023.

La tournée de Sofia El Khyari débutera à Rabat le 1er octobre au cinéma Renaissance, suivie d’une masterclass à Casablanca le 2 octobre à 15h, avec des projections à 19h30 au cinéma Lutetia. Elle se poursuivra à Meknès le 4 octobre au cinéma Dawliz et à Tanger le 5 octobre à la cinémathèque. Des projections supplémentaires auront lieu à Marrakech les 1er et 8 octobre à l’IF Marrakech, à Tanger le 3 octobre à la cinémathèque, et à Kénitra et Tétouan le 4 octobre à l’IF Kénitra et l’IF Tétouan respectivement. Enfin, elle se rendra à Agadir le 5 octobre à l’IF Agadir et à Oujda le 11 octobre à l’IF Oujda.

Sofia El Khyari, pionnière du cinéma d’animation au Maroc, se distingue par ses techniques artisanales créant des atmosphères immersives et poétiques. En février 2024, l’Institut du monde arabe à Paris lui consacrera une exposition intitulée « Aux sources de l’imaginaire de Sofia El Khyari ».

