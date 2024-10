Les sociétés cotées ont affiché une croissance bénéficiaire récurrente de 21,6% au premier semestre 2024, dépassant ainsi les prévisions, selon un rapport d’Attijari Global Research (AGR).

Cette performance marque la plus forte progression des bénéfices récurrents semestriels observée au cours des trois dernières années, précise AGR dans son rapport intitulé « Research report – Equity ». Elle est attribuable à l’amélioration conjointe des résultats opérationnels et financiers. Plus en détail, les revenus agrégés des entreprises cotées ont augmenté de 4,2%, atteignant 156 milliards de dirhams, en grande partie grâce aux performances du secteur bancaire.

Le dynamisme du marché boursier s’est également traduit par une hausse de 17,2% du résultat opérationnel récurrent, ce qui a permis une amélioration de la marge opérationnelle de 2,7 points, passant de 21,7% à 24,4%. Cette progression s’explique notamment par la baisse continue des prix des intrants à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, le marché a évolué favorablement, avec une hausse cumulative de 1,3% de l’indice MASI depuis le début de la publication des résultats semestriels en août 2024. Les volumes d’échanges ont également progressé, avec un volume moyen quotidien dépassant les 200 millions de dirhams au cours des deux derniers mois. Enfin, AGR souligne que les perspectives pour le second semestre 2024 demeurent positives, selon les communiqués des sociétés cotées.

LNT