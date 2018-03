PARTAGER Société Générale partenaire de l’évènement Futur.e.s in Africa

Organisé par Cap Digital et Maroc Numeric Cluster, l’événement Futur.e.s in Africa a tenu sa première édition au siège de la région de Casablanca, les 1 et 2 mars 2018.

Ce rendez-vous de l’innovation et de la technologie, encore inédit au Maroc, a eu pour vocation de regrouper les écosystèmes innovants de France, du Maroc et plus globalement d’Afrique. Ouvert aux professionnels, mais aussi à la jeunesse, il a vu la participation de 30 startups, 50 speakers et de nombreux visiteurs.

Les deux journées ont été rythmées par des rencontres, des conférences et des ateliers, autour de thématiques telles que la santé, l’éducation et les territoires.

Les 30 startups venues du Maroc (10), d’Afrique SSA (10) et de France (10) ont fait la démonstration de leurs produits, services et technologies. Au-delà de son caractère professionnel, cet événement a ouvert ses portes aux collégiens, lycéens et étudiants durant l’après-midi du vendredi 2 mars.

En tant que partenaire de Futur.e.s in Africa, le groupe Société Générale est intervenu en animant un atelier autour de la thématique de « l’éducation financière, à l’ère du numérique ».

Valérie-Noëlle Kodjo Diop, Directrice Innovation-Stratégie-RSE de la Business Unit Afrique, a précisé « Cet atelier autour de l’éducation financière va nourrir nos réflexions autour des problématiques rencontrées par les populations encore non bancarisées, principalement issues du secteur informel ».

Asmae Hajjami, Directeur général adjoint de Société Générale Maroc, a commenté « Société Générale est à la fois une banque de référence en Afrique, présente dans 18 pays africains, et très active sur les sujets de l’innovation, de la transformation digitale, de la proximité avec les éco-systèmes. De ce fait, il nous a semblé naturel d’être partenaire de cet évènement d’envergure qui stimule les échanges, le partage d’expériences et la créativité. Après avoir lancé Bankaty, nouveau service d’ouverture et de gestion de compte en ligne, nous poursuivons nos réflexions au service de la simplification des parcours clients et d’une meilleure consommation de la banque et des services financiers ».

LNT avec CdP