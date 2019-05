PARTAGER Société générale nommée meilleure gestionnaire de fonds obligataires en région MENA

La Société générale a remporté le prix du meilleur gestionnaire de fonds obligataires de la zone Moyen-orient Afrique du nord (MENA) et ce, à l’occasion du « MENA Markets Lipper Fund Awards 2019 ». Dans cette région, Société générale est présente dans l’activité gestion d’actifs principalement à travers Société Générale Maroc et sa filiale Sogécapital Gestion et via l’UIB en Tunisie, fait savoir la banque dans un communiqué. Les « Lipper Fund Awards » récompensent les meilleurs gérants de fonds au vu de la régularité de leurs performances ajustées au risque. Depuis plus de trois décennies, ils figurent parmi les distinctions les plus prestigieuses pour les fonds et les sociétés de gestion qui ont excellé à produire des performances ajustées au risque supérieures à leurs pairs.

LNT avec CdP