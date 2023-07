Smurfit Kappa est l’un des principaux acteurs mondiaux de l’emballage en papier et leader Européens du marché. Elle a inauguré le 12 juillet 2023 sa première usine africaine d’emballage en carton ondulé située dans la région Rabat-Salé-Kénitra, dans la zone industrielle de Ain Aouda. La cérémonie s’est déroulée en présence de Tony Smurfit, CEO du Groupe Smurfit Kappa, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Yacoubi, Wali de la Région Rabat Salé Kénitra, James McIntyre, Ambassadeur d’Irlande au Royaume du Maroc, Patricia Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union Europenne au Royaume du Maroc, Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et de Mounir Naciri, PDG de Smurfit Kappa Maroc.

Mise au point en 7 mois, cette usine s’étend sur une superficie de 25.000 m² et a mobilisé un investissement de plus de 35 millions d’euros. Elle dispose d’un système intégré de production d’emballage en carton permettant la fabrication des plaques brutes ainsi que d’emballages élaborés en carton ondulé. L’usine créera un total de 400 emplois directs et indirects et apportera des solutions d’emballage innovantes et durables pour compléter les chaînes de valeur de nombreux secteurs dont l’Industrie, l’Agriculture, l’Automobile et le E-commerce. La production de cette usine est entièrement destinée à la consommation du marché marocain et répondra aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc.

Un choix stratégique pour le groupe

Ce premier investissement de Smurfit Kappa sur le continent africain est le premier «Green-field» du groupe depuis près de 30 ans. « L’inauguration de notre première unité de production de carton ondulé en Afrique représente une étape importante pour Smurfit Kappa. Nous sommes ravis de dévoiler notre installation ultramoderne au Maroc. Nous continuons d’innover et de fournir à nos clients un produit de qualité de manière durable. Nous combinons notre envergure et notre expertise mondiales avec les connaissances de pointe de notre équipe locale pour offrir le meilleur service à nos clients. La situation géographique du Maroc vient compléter nos activités en Europe et renforce notre présence internationale, constituant ainsi un avantage concurrentiel », déclare Tony Smurfit, CEO du Groupe Smurfit Kappa.

En effet, la combinaison de trois facteurs a positionné le Maroc comme destination de choix pour le premier investissement du groupe en Afrique, selon le groupe. Tout d’abord, la vision du Royaume en matière de développement industriel. Ensuite, la taille du marché marocain avec un besoin croissant et une demande qui dépasse l’offre. Enfin, la forte dynamique des secteurs les plus consommateurs d’emballages, à savoir l’Industrie et l’Agriculture, offrant ainsi de belles perspectives de développement.

Substituer les importations

La nouvelle usine conçoit et produit des solutions d’emballage innovantes permettant de protéger les produits de ses clients. Située en dehors de la zone franche, l’usine de Smurfit Kappa à Rabat se veut stimuler la croissance économique de la région et générer de la richesse pour tout le pays, en devenant le partenaire stratégique de ses clients actuels et futurs dans les secteurs de l’Agriculture, les Biens de consommation, de l’Automobile, de l’Industrie textile, pharmaceutique et les marchés de la Viande, de la Pêche et de la Céramique, entre autres.

Pour Mounir Naciri, Président Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc, l’implantation de l’usine à Rabat permet à l’entreprise de collaborer et de travailler plus étroitement avec ses clients au Maroc : « Je suis particulièrement fier de voir ce projet aboutir. Cette première usine de Smurfit Kappa, unique au Maroc, permettra de soutenir la production locale des emballages en carton ondulé. En plus d’absorber une partie du déficit du marché, elle l’alimentera en solutions innovantes et durables, répondant aux besoins de plus en plus précis et complexes des clients ». Il ajoute : « L’axe Casa – Rabat concentre plus de 70% de la consommation nationale en emballage en carton pour industrie, d’où le choix de Rabat pour abriter cette usine. Je remercie au passage les autorités locales de la région qui nous ont apporté leur soutien inconditionnel. D’autres projets sont déjà en cours pour élargir l’empreinte de Smurfit Kappa au Maroc et contribuer, à notre manière, à atteindre la souveraineté industrielle du Maroc. »

Une usine à faible empreinte carbone

Côté développement durable, c’est la seule usine du secteur au Maroc qui dispose de près de 1500 panneaux solaires d’une puissance installée de 800 kWc, qui produiront annuellement 1,3 GWh couvrant plus de 55% de ses besoins. Aussi le groupe a choisi d’investir sur une technologie d’avenir permettant d’optimiser sa consommation de gaz et de la réduire de 18% comparée à une installation conventionnelle.

L’usine est également équipée d’un dispositif de traitement des eaux et d’un double système de purification d’eau physico-chimique et biologique similaire à celui d’une station d’épuration des eaux urbaines, entrainant une réduction de 50% de sa consommation. Elle dispose aussi d’un système de chauffage d’eau sanitaire des bureaux et des vestiaires basés sur la réutilisation de la chaleur dégagée lors du fonctionnement des compresseurs. L’ensemble de ces installations ont mobilisé un investissement supplémentaire de plus de 3 Millions d’Euros et permettent à l’usine de réduire son empreinte carbone de 900 tonnes par an.

Pour rappel, le groupe Smurfit Kappa est présent au Maroc depuis les années 90 avec un bureau commercial établi à Casablanca dès 2018. Depuis plusieurs années, l’entreprise a mis en place un important réseau d’unités industrielles d’emballages carton pour agriculture situées dans les zones agricoles, notamment Biougra, Larache, Mediouna, Sidi Bibi et Tanger. L’objectif est de fournir à ses clients des solutions d’emballages personnalisées et durables, dans les meilleurs délais et conditions.

