Smeia, l’importateur exclusif au Maroc de la marque BMW, célèbre cette année sa 9ème participation en tant que transporteur officiel du prestigieux Festival International du Film de Marrakech, consolidant son soutien continue au monde du cinéma et des événements culturels d’envergure au Maroc.

Pour cette édition, Smeia – BMW réaffirme son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité en mettant à disposition de l’organisation du festival des véhicules de toute dernière génération, incluant des modèles 100 % électriques tels que la limousine BMW i7, le SAV BMW iX, la berline BMW i5 et le Gran Coupé BMW i4. Ces véhicules ont un rôle clé en tant que support logistique et assureront le transport des invités locaux et internationaux, comprenant acteurs, producteurs, artistes et personnalités du cinéma venues des quatre coins du monde.

En marge du festival, Smeia marquera un moment fort avec l’annonce du tout nouveau BMW X3, un modèle emblématique de la gamme BMW. Conjuguant élégance, puissance et polyvalence, ce SUV de caractère reflète l’ADN de la marque. Conçu pour s’adapter aussi bien aux environnements urbains qu’aux escapades en pleine nature, le BMW X3 séduit par son design audacieux, ses lignes dynamiques et son habitacle haut de gamme, offrant une expérience de conduite exceptionnelle.

Une édition exceptionnelle pour un festival mythique

Pour sa 21ᵉ édition, le Festival International du Film de Marrakech accueille un jury prestigieux présidé par le réalisateur acclamé Luca Guadagnino, accompagné de figures emblématiques du cinéma mondial :

Ali Abbasi, réalisateur iranien au style percutant ;

Zoya Akhtar, cinéaste indienne reconnue ;

Patricia Arquette, actrice américaine récemment passée derrière la caméra ;

Virginie Efira, actrice belge de renom ;

Jacob Elordi, acteur australien en pleine ascension ;

Andrew Garfield, talent internationalement salué ;

Nadia Kounda, étoile montante marocaine ;

Santiago Mitre, réalisateur argentin acclamé.

Ces personnalités ont la lourde tâche de départager les 14 films en compétition officielle pour décerner l’Étoile d’Or à l’œuvre la plus remarquable.

À propos de BMW international et le cinéma:

Depuis des décennies, BMW joue un rôle de premier plan dans l’univers cinématographique, en accompagnant des blockbusters légendaires :

la célèbre BMW Série 7 dans les films James Bond « Demain ne meurt jamais » ;

la spectaculaire BMW M3, qui a marqué les esprits en dévalant les escaliers des Oudayas à Rabat dans « Mission Impossible Rogue nation »;

les modèles BMW X3 et Série 2 Gran Coupé, stars des productions Marvel comme « Black Widow ».

Avec ces apparitions iconiques, BMW ne se limite pas au rôle de transporteur : elle devient un acteur clé de l’intrigue, associant ses véhicules à des moments mémorables du grand écran.

L’expertise de BMW dans le monde du cinéma dépasse les frontières marocaines. La marque est également partenaire et transporteur officiel de festivals prestigieux tels que :

Le Festival de Cannes, événement phare du 7ᵉ art mondial ;

Le Festival El Gouna en Égypte, qui s’est récemment conclu avec succès.

Avec ce solide partenariat, BMW confirme son attachement au rayonnement de la culture et au soutien des talents du cinéma à travers le monde.

