Smart City Expo Casablanca voit les choses en grand pour sa 4ème édition

Smart City Expo Casablanca gagne, d’année en année, en visibilité et en notoriété, s’imposant dorénavant comme l’un des événements majeurs du continent dédié au concept de ville intelligente. Les trois premières éditions ont ainsi compté plus de 20 000 participants, et 255 intervenants, représentant 82 villes de par le globe.

Jeudi 4 mars, M. Abdelaaziz Omari, Président du Conseil de la Commune de Casablanca, et M. Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casa Events & Animation, ont réuni la presse pour lui présenter la prochaine 4ème édition de Smart City Expo Casablanca, placé cette année sous le thème « L’intelligence artificielle au service des citoyens », qui est prévue les 17 et 18 avril.

Cet événement portera ainsi sur un des objectifs communs à toutes les villes intelligentes, à savoir mettre l’innovation, sous toutes ses formes, au service du citoyen pour élaborer dès maintenant la ville de demain, précisent-ils, d’autant que l’IA s’annonce comme l’un des éléments clés du futur développement urbain.

En outre, les experts et les spécialistes se pencheront sur d’autres sujets d’actualité comme l’IA et la co-construction d’une ville Smart, l’accélération de la transformation digitale à travers les outils économiques et juridiques, la résilience urbaine ainsi que la durabilité territoriale, renforcées par l’IA.

Cette année, c’est la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui sera invitée d’honneur de cette édition. Un choix qui rentre dans le cadre du Traité d’Amitié et de Coopération signé en 2016 entre le Maroc et l’ASEAN (Une organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays de l’Asie du Sud-Est, actuellement présidée par la Thaïlande) et la candidature du Royaume pour l’obtention du Statut de « Sectoral Dialogue Partner ».

En effet, ce choix n’est pas anodin, puisqu’en quelques années, Bangkok s’est considérablement développée, réussissant à faire face à d’importants défis d’ordre environnemental et démographique. Une position géographique stratégique, de solides infrastructures et une jeunesse consciente des enjeux du nouveau millénaire constituent, entre autres, les atouts de cette ville qui a initié un plan de développement 2013-2032 visant à la transformer en « une ville durable et agréable à vivre pour ses habitants ».

Quatre ans après son lancement, Smart City Expo Casablanca s’est transformée en une véritable plateforme d’échange et de débat, où représentants de villes, institutions, centres de recherche, universités, leaders d’opinion, experts et principaux décideurs de grandes entreprises présenteront des solutions et des projets novateurs.

La société civile sera également partie prenante de l’événement. Avec un concept qui lui est propre, en complément du congrès et du salon, Smart City Africa Casablanca donnera lieu, à travers Smart City Connect, à un Créathon, doublé d’un Hackathon, pour inviter les acteurs numériques à inventer de nouvelles solutions répondant aux enjeux de la ville inclusive et durable.

