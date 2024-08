SM le Roi Mohammed VI, a reçu mercredi au Palais Royal à Tétouan, l’athlète Soufiane El Bakkali, médaillé d’or du 3.000 m steeple masculin lors des Jeux Olympiques d’été (Paris 2024).

Le Souverain a, à cette occasion, décoré Soufiane El Bakkali du Ouissam Al Arch de l’Ordre de Commandeur.

Cette audience s’est déroulée en présence du président de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, Abdeslam Ahizoune. Elle fait suite à l’exploit historique et inédit réalisé par l’athlète marocain lors des derniers JO, en conservant son titre pour la deuxième fois consécutive après l’édition de Tokyo 2020.

Le champion olympique Soufian El Bakkali a affirmé que le Ouissam dont SM le Roi Mohammed VI l’a décoré, après avoir remporté la médaille d’or du 3.000 m steeple masculin lors des Jeux Olympiques d’été (Paris 2024), « est une source de fierté et m’encourage fortement pour représenter honorablement le Maroc lors des prochaines grandes échéances sportives internationales ».

Dans une déclaration à la presse, El Bakkali a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi pour son soutien constant et ses encouragements continus qui lui permis de persévérer dans une dynamique positive et de réaliser davantage de performances pour le Maroc.

