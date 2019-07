PARTAGER Le Sky 28 de Kenzi Tower propose une nouvelle carte tapas

Du côté de ce grand palace de la capitale économique du Royaume, on s’emploie à développer une série d’offre festives à même de satisfaire ses hôtes. Le Sky 28 situé au 28éme étage, est espace agréable pendant la journée pour discussions de tous genres, mais une fois le couché de soleil arrive, ‘‘le Sky 28 se transforme en un lounge immense à l’atmosphère exclusive et premium pour un moment où tapas raffinés, cocktails exécutés à la perfection et animations de qualité rivalisent, depuis le 28ème étage, avec le plus beau point de vue sur la ville’’, dit-on auprès de Kenzi Tower Hotel. Et d’ajouter que ‘‘dans un espace chaleureux, il est possible de partager une ardoise de fromage ou de charcuterie fine, croquer un bon burger maison, savourer des finger-foods et tester les cocktails, tout en admirant la vue’’. Les férus de musique live apprécieront sûrement cet endroit qui ne manque ni de charme, ni de convivialité. Sa nouvelle carte tapas propose des snacks chics, un repas raffiné au coin Sky Gourmet pour un diner aux chandelles. Pour accompagner cette ambiance festive, une nouvelle programmation musicale live qui change au fil des saisons est au menu. Le Sky 28 ambitionne ainsi d’enchanter ses hôtes avec une musique jazzy suivie après les 12 coups de minuit de sons House, Latino, et RNB du Dj résident : ‘‘Une ambiance exclusive, un lieu idéal pour des rencontres tout en écoutant de la bonne musique et en profitant des nombreuses animations musicales proposés’’. Au Sky 28, un After Work est organisé tous les jours. Question aussi de profiter de la diffusion des événements sportifs internationaux, notamment des offres spéciales CAN 2019. Au menu aussi, la possibilité est donnée à ceux qui le désirent de privatiser le lieu et l’organisation des événements privés ou professionnels.

Selon les responsables de l’endroit, tout a été prévu et rien n’est laissé au hasard pour répondre comme il se doit aux attentes de ses visiteurs.

LNT