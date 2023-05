Derb Taliane a enfin son propre espace d’activités sportives et récréatives au profit des jeunes de ce quartier emblématique de Casablanca. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre l’arrondissement Communal de Sidi Belyout et Sprite, marque de The Coca-Cola Company.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la commune de Sidi Belyout « Derbna Fqelbna », pour la réhabilitation des infrastructures dédiées au sport et aux loisirs des jeunes du quartier. Auparavant refuge pour les déchets de construction, l’espace a été nettoyé et aménagé en un lieu sécurisé et ouvert aux habitants.

Pensé aux couleurs de Sprite (vert et blanc), il résulte d’un engagement mutuel entre les deux partenaires pour soutenir l’intégration des jeunes résidents de ce quartier, et la promotion de la pratique du sport. Cet espace de vie comprend terrain de basket, table de ping-pong, espace de pétanque et une aire de jeux pour enfants.

L’initiative « Derbna Fqelbna » est un exemple concret de l’engagement de Sprite et de l’arrondissement de Sidi Belyout en faveur de l’intégration et de l’autonomisation des jeunes.

Pour Kenza Chraibi, Présidente de l’arrondissement de Sidi Belyout, ce partenariat est un bel exemple de PPP : « Nous sommes fiers de cette collaboration avec Sprite, qui nous permet d’offrir aux habitants du quartier Derb Taliane un espace de vie sportif et récréatif de qualité, tout en mettant l’accent sur des valeurs essentielles telles que la lutte contre l’exclusion sociale et l’autonomisation des jeunes ».

Pour sa part, Mehdi Alami, DG de Coca-Cola Maroc a indiqué que l’engagement de Sprite dans ce projet démontre notre volonté de contribuer à la construction d’un monde meilleur et plus durable pour les générations futures : « Nous sommes convaincus que les partenariats public-privé sont des leviers essentiels pour favoriser le changement social. Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec l’arrondissement de Sidi Belyout pour offrir aux habitants de Derb Taliane ce nouvel espace de vie, et nous espérons que cette initiative inspirera d’autres projets similaires dans le futur », a-t-il affirmé…

H.Z

