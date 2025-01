M. Tarik Hamane, Directeur Général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), a reçu une délégation européenne à la station d’épuration des eaux usées de Sidi Allal Tazi. La délégation comprenait des ambassadeurs de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des représentants de la Banque européenne d’investissement (BEI), de l’Agence Française de Développement (AFD) et de la KfW, partenaires financiers de l’ONEE.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Assainissement liquide Mutualisé (PNAM), qui vise à améliorer le taux de raccordement et de dépollution des eaux usées à l’horizon 2040. Les objectifs incluent un taux de raccordement de 95 %, un taux de dépollution de 80 % en milieu urbain, et la réutilisation annuelle de 573 millions de mètres cubes d’eaux usées traitées.

Un partenariat européen de longue date

Lors de la visite, M. Hamane a souligné la coopération durable entre l’ONEE et l’Union européenne, remontant à 1994, et ayant permis la réalisation de plusieurs projets structurants dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide. Ces projets ont mobilisé une enveloppe de 1,6 milliard de dirhams.

L’approche « Team Europe », combinant les ressources de l’UE, de ses États membres et d’institutions financières comme la BEI et la KfW, a été mise en avant comme un exemple de partenariat efficace. Selon Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, cette coopération reflète l’engagement conjoint pour une gestion intégrée et durable de l’eau, essentielle dans un contexte de stress hydrique.

M. Hamane a présenté les réalisations de l’ONEE dans le domaine de l’assainissement liquide. À fin juin 2024, l’Office avait mobilisé un investissement total de 17,83 milliards de dirhams, permettant la construction de 152 stations d’épuration sur 189 existantes au niveau national. Ces infrastructures offrent une capacité de traitement annuelle de 197 millions de mètres cubes, soit 540 370 mètres cubes par jour.

Le projet d’assainissement liquide de Sidi Allal Tazi, objet de la visite, illustre ces efforts. Financé dans le cadre de la deuxième tranche du PNAM pour un montant de 31 millions de dirhams, il inclut l’extension du réseau sur 12 km, la réalisation de 570 branchements, une station de pompage, une conduite de transfert et une station d’épuration de type lagunage aéré. Ce projet bénéficie à environ 17 100 habitants, incluant le centre de Had Ouled Jelloul.

La première tranche du PNAM, cofinancée par des bailleurs de fonds européens, avait permis de réaliser des projets dans 35 centres, incluant 26 stations d’épuration, avec une capacité de traitement de 26,32 millions de mètres cubes par an, bénéficiant à 1,17 million d’habitants. La seconde tranche, initiée en 2017, vise 35 autres centres, pour un investissement global d’environ 2 milliards de dirhams.

M. Hamane a conclu en affirmant que cette visite témoigne de la confiance des partenaires européens envers l’ONEE et sa capacité à réaliser des projets structurants et durables, alignés avec les objectifs de développement durable du Maroc.

LNT avec CdP

Partagez cet article :