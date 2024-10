Sous le thème « Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques », la 13ème édition du Salon international des dattes (SIDATTES) a ouvert ses portes à Erfoud. L’événement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, accueille plus de 230 exposants, parmi lesquels des représentants de la filière phoenicicole, des experts en agriculture, et des entreprises spécialisées en agrofourniture et machinisme. Ce rassemblement souligne l’importance des oasis marocaines et de leurs défis en matière de durabilité, de préservation de l’écosystème et de lutte contre les effets du changement climatique.

Présent à l’inauguration, le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a annoncé une production de dattes estimée à 103.000 tonnes pour la campagne 2024-2025. Bien que ce chiffre enregistre une légère baisse due aux faibles précipitations, les récentes pluies sont de bon augure, ayant revitalisé les ressources en eau dans les oasis, et laissent entrevoir une campagne prometteuse pour l’agriculture locale.

S’étalant sur 40.000 m², le SIDATTES comprend plusieurs pôles, dont les espaces « Régions », « Rahba » et « Produits de terroir », mettant en lumière les produits typiques de chaque région et la diversité des productions de dattes. Le salon propose aussi un volet scientifique, incluant un Forum de l’Investissement et une journée scientifique animée par l’INRA et l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA). Ces rendez-vous permettent aux professionnels, chercheurs et institutionnels d’échanger sur les progrès et innovations dans la filière phoenicicole.

Organisé par l’Association du Salon international des dattes au Maroc (ASIDMA) et soutenu par le ministère de l’Agriculture, le SIDATTES est devenu une plateforme incontournable de promotion des dattes marocaines, favorisant le développement de la filière au niveau national et international. Le salon illustre l’engagement du Maroc à soutenir une agriculture durable et à valoriser les produits de terroir, en particulier dans les régions oasiennes.

LNT

