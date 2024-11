A El Jadida et dans le cadre du Salon International du Bâtiment, FIRST THERM a saisi l’occasion pour exposer, présenter et échanger autour de tout ce qui concerne les dernières innovations et solutions dans le domaine de l’efficacité énergétique et la sécurité des bâtiments.

En effet et en présence d’experts nationaux et internationaux, l’entreprise a organisé jeudi 21 novembre 2024 une série de conférences au complexe Mohammed VI d’El Jadida, à l’occasion du SIB 2024. Une occasion pour l’entreprise pour proposer de multiples échanges autour des nouvelles innovations dédiées à l’économie d’énergie avec à la clé des solutions écologiques et des résultats mesurables qui placent les clients au cœur de toutes les innovations. « Les nouveautés de FIRST THERM sont à la mesure de ses performances, à l’image de la marque d’aéraulique ECOAIR, produite dans sa nouvelle usine de production à Casablanca qui a été labellisée Made In Morocco en avril 2024 et primée au Moroccan Consumer Awards en juin 2024 », dit-on auprès du management de l’entreprise.

Et de poursuivre que lors de ces conférences exclusives, FIRST THERM a présenté des solutions de pointe dans les domaines de la protection incendie, de la climatisation, de la ventilation, du désenfumage et du traitement de l’air avec la garantie de la performance et de la fiabilité : « La participation de FIRST THERM au Salon International du Bâtiment fut aussi une opportunité d’échanger avec des experts et de découvrir des solutions novatrices et transformatrices, en compagnie de spécialistes qui proposent les meilleures façons d’intégrer les innovations et de maximiser leur impact, les stands ont été animés et ponctués de démonstrations de produits et de solutions innovantes ».

Pour rappel, FIRST THERM reste leader sur le marché marocain du génie climatique et frigorifique et partenaire exclusif au Maroc de FRANCE AIR, LENNOX, SINTRA, ECOOL, EUROCLIMA, QLEANAIR et PROMAT et partenaire de DESAUTEL.

Pour l’entreprise, ce partenariat avec des leaders internationaux lui ont permis de créer des avantages compétitifs en matière des dernières technologies : « Aujourd’hui, l’entreprise se fixe comme vocation et comme principal engagement de mettre à la disposition de sa clientèle des équipes dynamiques et compétentes à l’écoute de leurs besoins, des prestations de haute qualité et des services inégalables que ce soit au niveau de la distribution, de l’installation, de la fabrication, du conseil ou du service après-vente ».

A ce jour, FIRST THERM compte à son actif plus de 1.300.000 produits écoulés, et des centaines de clients qui, grâce à l’expertise et à l’accompagnement de l‘entreprise, ont pu réaliser entre 30% à 50% d’économie d’énergie, tient à préciser FIRST THERM.

H.Z

