Au SIAM, Nestlé Maroc met en avant ‘‘Alliance For Youth’’

Dans le cadre de son activité lors du SIAM 2019 et dans la continuité de sa participation au programme international « Alliance For Youth », Nestlé Maroc et ses partenaires organisent des ateliers d’employabilité en faveur des jeunes diplômés de Meknès. En marge du salon, des ateliers d’employabilité au profit des étudiants de la ville de Meknès sont prévus. Lors de ces ateliers seront faite une présentation explicative du programme ainsi que des corrections de CV et des séances de coaching. A noter que depuis le lancement du programme « Alliance for Youth », Nestlé Maroc, en partenariat avec 7 autres entreprises marocaines, a offert en 2018 près de 269 stages d’apprentissage aux étudiants des universités et écoles supérieures, en plus du recrutement de 1945 nouveaux employés. Nestlé Maroc, par la voix de son Directeur Général, Bruno Le Ciclé, dit que Nestlé a pour vocation d’« améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain ». Nestlé est convaincue qu’en préparant les jeunes au marché du travail, elle participe à les aider à bâtir un avenir meilleur. Nestlé Maroc aide les jeunes à acquérir les compétences et l’expérience essentielle dont ils auront besoin pour réussir leur carrière.