Une réunion préparatoire de la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévu du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, a été organisée, jeudi, avec la participation des représentants des organisations professionnelles du tourisme dans la capitale ismaïlienne.

Présidant cette réunion, le gouverneur de la préfecture de Meknèsة Abdelghani Sabbar, a mis l’accent sur la grande portée de cet événement agricole, qui constitue un acquis pour Meknès et la région de Fès-Meknès en général, ajoutant que le salon s’impose désormais en tant qu’espace d’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine agricole et de promotion des produits agricoles.

Le gouverneur de la préfecture de Meknès, cité dans un communiqué parvenu, vendredi à la MAP, a relevé le rôle majeur que les professionnels de tourisme se doivent de jouer pour contribuer au succès de cette manifestation, les incitant à œuvrer à réunir les bonnes conditions pour l’accueil des touristes et visiteurs de la ville de Meknès à l’occasion du SIAM.

Le directeur régional de l’Agriculture et commissaire par intérim du SIAM, Kamal Hidane a présenté, de son côté, un exposé détaillé dans lequel il est revenu sur des données et indicateurs se rapportant aux résultats de la précédente édition, en s’attardant sur les préparatifs et les nouveautés de l’édition 2024, prévue à Meknès, réputée pour son important potentiel agricole.

La 16ème SIAM sera organisée sous le thème « Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients ». Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2024 du SIAM aura comme invité d’honneur l’Espagne.

