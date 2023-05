A Meknès, à l’occasion de son SIAM, le complexe portuaire Tanger Med a présenté ses atouts et son potentiel pour accompagner et répondre aux attentes des professionnels et les acteurs du secteur agricole et agro-alimentaire.

En effet, Tanger Med dispose aujourd’hui d’une infrastructure de 19 ha « Export Access » dédiée pour le traitement des flux export avec une capacité de traitement de 2 100 unités par jour et un temps de transit moyen de 2H.

La plateforme « Export Access » permet de traiter les exports de produits marocains dans les secteurs du textile, du cuir, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique, de l’horticulture et les produits frais.

Le bâtiment est composé de plusieurs espaces : bâtiments administratifs, espaces de vies, magasin de dépotage, quais de fouille, ainsi qu’une zone de visite physique à température contrôlée.

Le trafic import est quant à lui séparé géographiquement de l’espace de l’export ce qui permet une linéarité des flux et une transparence des circuits.

La zone logistique portuaire, adossée au Port, comprend une unité frigorifique d’une surface de 5 500m² et d’une capacité de stockage de 35 000m3/5 500 SKU dédiée au stockage, la conservation, l’étiquetage, l’emballage, ainsi que la transformation légère de produits agro-alimentaires.

Pour rappel, le complexe portuaire Tanger Med est relié au réseau national de voie express et autoroute vers les grandes agglomérations du Royaume. Les unités Fret en importation ou exportation du Port Tanger Med sont à seulement 3H de Rabat, 4H de Casablanca, 6H de Marrakech et 8H d’Agadir.

Le complexe portuaire est connecté vers plus de 180 ports et 77 pays dans le monde, ce qui permet d’atteindre le nord de l’Europe en 3 jours, l’Amérique du Nord et Sud en 10 jours et la Chine en 20 jours.

Véritable pont maritime sur le Détroit et vecteur décisif dans la dynamique des échanges avec l’Europe, l’activité roulier (camions TIR) permet de raccorder le Complexe Portuaire Tanger Med à l’Espagne (Algésiras, Motril, Malaga, Barcelone), la France (Marseille) et l’Italie (Gênes).

En 2022, le complexe portuaire Tanger Med a traité 3,7 millions de tonnes de produits agroalimentaires par camion TIR en import/export, 13,5 millions de tonnes de produits agroalimentaires en conteneur REEFER transbordés.

Les principales destinations des produits agroalimentaires à l’export à partir du Port Tanger Med sont : France, Espagne, Royaume Uni, Pays – Bas, et l’Allemagne. La multimodalité offerte au Port Tanger Med des transports roulier (par camions frigo) et maritime (par reefer) offre des solutions multiples pour les exportations nationales.

Tanger Med est venu participer à salon avec sa communauté de clients et partenaires : logisticiens, compagnies maritimes, transitaires, transporteurs … tous font aujourd’hui la logistique agricole en partance et en provenance du Maroc à partir du complexe portuaire.

H.Z

