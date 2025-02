Dans le cadre de la participation du Maroc au Salon International de l’Agriculture de Paris en tant que pays à l’honneur (du 22 février au 2 mars), une convention de partenariat a été signée dimanche en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

La convention, conclue entre la société « La Ferme Digitale » et le Pôle Digital du ministère, a pour objectif de promouvoir l’innovation et le transfert de savoir-faire dans le secteur de l’agriculture digitale. Ce partenariat vise à faciliter les échanges en matière de technologies agricoles et à soutenir le développement de projets communs dans le domaine de l’AgriTech, tout en renforçant la visibilité et l’intégration des startups et fournisseurs de technologies sur les marchés marocain et français.

Lors de la cérémonie, Loubna El Mansouri, directrice du pôle digital, a expliqué que l’accord vise à « produire davantage avec moins de ressources » en explorant les applications de l’intelligence artificielle, de l’IoT et du Big Data dans l’agriculture. De son côté, Justine Lipuma, vice-présidente de La Ferme Digitale, a précisé que deux projets de collaboration sont envisagés : l’un sera présenté lors du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès, et l’autre lors de la journée annuelle de La Ferme Digitale.

La signature de la convention a suivi une table ronde réunissant des représentants de startups, des acteurs institutionnels, des interprofessions, des chercheurs et des experts des secteurs public et privé. Le thème de la rencontre, « L’AgriDigital : construire des ponts entre la France et le Maroc », a permis d’aborder différents axes de coopération, notamment le partage de technologies, le développement de formations en AgriTech, l’amélioration de l’accès au financement pour les initiatives innovantes et la promotion d’une coopération Nord-Sud et Sud-Sud dans ce domaine.

Le ministre Ahmed El Bouari a rappelé que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030, qui place la digitalisation au cœur des priorités du Maroc. Selon lui, l’utilisation des outils numériques contribuera à optimiser l’utilisation des ressources, à améliorer la traçabilité des produits et à faciliter l’accès aux marchés.

Parmi les participants à la table ronde figuraient, du côté marocain, Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’Agriculture et du Développement rural (COMADER), ainsi que d’autres représentants institutionnels. Du côté français, des intervenants de la Direction Générale du Trésor, de la French Tech, de BPI France et d’autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial étaient présents.

Ce partenariat franco-marocain en matière d’AgriDigital intervient dans un contexte de modernisation du secteur agricole, visant à répondre aux défis liés à la gestion des ressources et à renforcer la résilience des filières agricoles.

LNT

