Barid Cash vient d’officialiser un partenariat avec la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au Maroc (FNACAM). Cet accord, signé par MM. Mohamed Adil Chraibi, DG de Barid Cash, et Farid Bensaid, Président de la FNACAM, marque une nouvelle étape dans la coopération intersectorielle visant à élargir l’accès aux services financiers de proximité pour les Marocains.

Grâce à cette alliance, les agents et courtiers de la FNACAM pourront offrir une large gamme de produits et services de Barid Cash : ‘‘Ce partenariat vise non seulement à contribuer à l’inclusion financière et au développement économique local, mais aussi à accroître les points de vente, facilitant ainsi l’accès aux services pour les citoyens, même dans les régions les plus éloignées’’, dit-on auprès des signataires.

Pour M.Chraibi, ce nouveau partenariat entre Barid Cash et la Fédération Nationale Des Agents Et Courtiers D’Assurance Au Maroc augure d’une collaboration bénéfique et étoffée avec un réseau d’agents spécialisés : ‘‘ Il marque une étape clé dans la poursuite de l’expansion de notre réseau, dont l’objectif ultime est d’être toujours proche de nos clients et de leur faciliter l’accès à nos produits et services’’, dit-il.

De son côté, M. Farid Bensaid, Président de la FNACAM a ajouté que ‘‘la diversification des métiers du réseau de distribution offre des perspectives prometteuses pour l’avenir de nos intermédiaires d’assurances. Ces nouvelles compétences et spécialisations renforceront notre capacité à répondre aux besoins évolutifs de nos clients. La diversité des produits de Barid Cash, proposés par nos intermédiaires, permettra d’offrir aux clients des services de proximité et répondre au mieux à leurs attentes’’.

En somme et aussi bien pour l’un que pour l’autre, la collaboration entre Barid Cash la FNACAM s’inscrit dans une vision partagée de l’évolution des services financiers au Maroc : ‘‘ En unissant leurs forces, les deux entités souhaitent contribuer au développement économique local, en proposant des solutions financières simples et sécurisées ’’.

H.Z

Partagez cet article :