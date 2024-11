Barid Cash continue son développement dans le domaine des services financiers en signant une convention de partenariat avec l’Association des Agents Généraux AXA Assurance Maroc (AGIR). Ce partenariat a pour objectif de rapprocher encore davantage les services financiers des citoyens marocains en renforçant la présence de Barid Cash dans les points de distribution à travers tout le pays.

Grâce à cette alliance, les agents de l’Association des Agents Généraux AXA assureront désormais la distribution des produits et services de Barid Cash. Cela permettra aux Marocains d’accéder plus facilement à une gamme complète de solutions financières via un réseau élargi et de proximité.

M. Mohamed Adil Chraibi, Directeur Général de Barid Cash, a déclaré : « Ce partenariat avec l’Association des Agents Généraux AXA Assurance Maroc (AGIR) représente une avancée stratégique pour Barid Cash. Il favorise le renforcement de notre maillage territorial et permet une distribution encore plus rapprochée de nos services à travers le pays. Cela confirme notre volonté d’être toujours aux côtés de nos clients et de leur offrir des solutions innovantes et accessibles. »

De son côté, M. Bouchaib Erraji, Président d’AGIR AXA Maroc, a affirmé : « Aujourd’hui, nous sommes ici pour célébrer la signature d’une convention qui, j’en suis convaincu, va créer des ponts d’échange entre nos deux entités. Cette collaboration est bien plus qu’un simple accord : elle représente une véritable opportunité de développement pour nos activités respectives. Ensemble, nous ouvrirons la voie à une augmentation de notre chiffre d’affaires et à un positionnement renforcé sur le marché. »

