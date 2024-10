Les Moroccan Social Innovation Awards (MSIA) ont dévoilé leur liste de 17 projets en lice pour la deuxième édition de cette prestigieuse compétition. Ces projets, sélectionnés parmi 169 candidatures, sont reconnus pour leur potentiel à générer un impact positif dans les domaines sociaux, sociétaux et environnementaux.

Les MSIA, organisés par la Fondation Abdelkader Bensalah, visent à encourager les initiatives socialement innovantes et à soutenir leur financement, développement et mise en œuvre. L’événement propose un Grand Prix, ainsi que six Prix répartis dans les catégories suivantes : Éducation, Santé, Environnement, Culture, Digital et Inclusion.

Lancée en 2023 en marge du Forum WeXchange, cette compétition s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour l’écosystème de l’innovation sociale au Maroc. Pour cette deuxième édition, une forte participation a été observée, avec des candidatures provenant des 12 régions du pays. Le concours a attiré un large éventail d’acteurs, dont des associations, des coopératives, des entreprises et des auto-entrepreneurs.

Cette édition bénéficie également du soutien de 24 membres répartis dans les six commissions de sélection et d’un jury final composé de 12 experts, qui choisiront les lauréats parmi les 17 nominés. Le processus de sélection a commencé par un appel à projets, suivi de l’évaluation des candidatures par des commissions spécialisées, avant d’aboutir à la sélection finale des nominés.

Les projets finalistes proviennent de différentes villes, notamment Al Hoceima, Casablanca, Marrakech, Tanger et Taroudant. Ils représentent divers acteurs du tissu associatif marocain, incluant 12 associations, 2 fondations, 2 coopératives et un auto-entrepreneur.

Tarik Maâroufi, Directeur général de la Fondation Abdelkader Bensalah, a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement suscité par cette édition : « Nous sommes heureux de voir une grande mobilisation autour des MSIA, avec des candidatures provenant de toutes les régions du Maroc. » Il souligne que les 17 projets nominés sont prometteurs et illustrent l’objectif principal de l’événement, à savoir promouvoir et soutenir l’innovation sociale.

Les 17 projets sont répartis dans différentes catégories, avec une forte participation pour l’Inclusion (38 candidatures), suivie par l’Environnement (37 candidatures), l’Éducation (31), la Culture (23), la Santé (22) et le Digital (18).

Les gagnants des sept prix seront annoncés le 17 octobre prochain.

LNT

Partagez cet article :