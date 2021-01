Avec la pandémie mondiale de la Covid 19, qui sévit depuis le début de 2020, tous les pays se sont concentrés sur la panne d’activité économique et sa mesure en perte de croissance, ou l’évolution négative du PIB.

Selon les chiffres du FMI, cette dégradation a concerné tous les pays, comme le montrent les taux de croissance négatifs suivants. Ainsi, selon le FMI, le Maroc a réalisé une croissance économique négative de -7%, la France de -9,8%, l’Allemagne de -6%, l’Espagne de -12,8%, le Royaume Uni de –9,8% et les USA de -4,3%.

Toutefois, la gravité de ces chiffres a rapidement été contrebalancée par les prévisions de reprise en 2021, qui, selon la même source, sont pour le Maroc et ses pays partenaires respectivement de 4,9%, 6%, 4,2%, 7,2%, 5,9% et 3,1% pour les États Unis, soit un retour à la situation d’avant la crise sanitaire.

Mais deux récents rapports de la Banque mondiale et de l’OCDE, viennent interpréter ces chiffres qui en eux-mêmes sont froids et hypothétiques de l’évolution du virus.

En effet, la Banque Mondiale affirme que la reprise économique dépend du succès d’une vaccination importante et rapide mais précise que, malgré tout, la croissance des 10 années à venir sera décevante et ne rattrapera pas aussi vite ses niveaux d’avant la pandémie partout dans le monde.

Les rapports de la BM et l’OCDE, disent clairement les choses, en affirmant que les années à venir seront moroses.

Si 2020 a été catastrophique, avec le vaccin, qui est nécessaire pour freiner la pandémie, l’activité économique ne va pas s’améliorer si rapidement.

D’une part, parce que le vaccin s’avère plus lent à se mettre en place que prévu et, de l’autre, du fait de la perte de confiance des entrepreneurs et des ménages qui pèse sur l’économie.

La BM rappelle dans son récent rapport qu’elle prévoyait 4% de croissance mondiale, si tous les pays disposaient de suffisamment de doses de vaccin et les administraient à leur population rapidement.

Mais la réalité est autre et donc ce taux ne sera pas atteint. Pire encore, le taux de la croissance mondiale de 2021 ne rattraperait même pas la perte de 2020.

L’institution née des Accords de Breton Woods met l’accent sur les pays les moins développés, lesquels devraient dépasser le 7% de croissance en 2021 pour sortir la tête de l’eau !

Le poids du passé et des inquiétudes de 2020, font que l’année qui commence sera difficile et même les prochaines années seront compliquées, en particulier pour les pays peu ou pas développés. Ces pays auront des difficultés qui, pour les plus pauvres, pourraient être insurmontables et les pousseraient vers la faillite.

Selon la Banque Mondiale, pour un quart des pays émergents et en développement, ce sont dix années de progrès de revenu par habitant qui ont été détruites par la crise de la Covid-19.

Comme tous les États qui ont été obligés de s’endetter, ces pays vont avoir beaucoup de difficultés à se désendetter.

Ils demandent déjà des abandons et des étalements de créances, ce qui veut dire que nombre d’entre eux sont au bord de la faillite, sinon en faillite. Car, en plus de la crise née de la pandémie, ils ont connu des années de croissance passée lente et difficile.

Pour la Banque mondiale, il est ainsi très important que les politiques budgétaires et monétaires, continuent à être plus accommodantes et sur le long terme. Ce sont les seuls remparts face à l’aggravation de la crise économique mondiale dont on ne sortira pas en 2021.

De son côté, l’OCDE change également ses prévisions de croissance en affichant son pessimisme.

Alors qu’elle appelait les États à serrer plus les dépenses pour limiter les dettes, elle reconnait aussi dans son rapport que la crise en question vient du COVID mais aussi du fait que la crise de 2008 n’était pas vaincue avant la pandémie aux États-Unis et en Europe.

Il est impossible de normaliser trop vite, alors que les économies des pays développés étaient encore trop fragiles.

Pour les années à venir, il faudra accepter encore beaucoup plus de déficit budgétaire et d’accommodement monétaire, le Quantitative Easing, et cela prendra au moins 10 ans pour redresser les économies du monde.

En fait, le Covid est arrivé en 2020 dans une économie mondiale encore très fragile après qu’en 2008 elle a connu un effondrement avec la crise financière.

In fine, la crise de 2020, a aggravé la situation économique et il lui faudrait plus de temps pour se redresser.

La BM et l’OCDE, dans leurs rapports respectifs s’accordent donc pour remettre à une décennie la sortie de la crise économique conséquente à la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans l’intervalle, il faut espérer vaincre le virus et accélérer la vaccination au profit de tous les pays sans exception.

Afifa Dassouli

