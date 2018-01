PARTAGER Selon la BAD, l’Afrique doit s’industrialiser pour éradiquer la pauvreté

Alors que quelque 12 millions de personnes rejoignent, chaque année, sa population active, l’Afrique doit impérativement s’industrialiser pour à la fois éradiquer la pauvreté et créer de l’emploi, selon la Banque africaine de développement (BAD). « Le retard industriel du continent s’explique principalement par l’insuffisance du stock d’infrastructures de production électrique, hydraulique et de transports, lesquelles permettraient aux entreprises de prospérer dans ces industries aux forts avantages comparatifs », explique un rapport de la BAD sur « les perspectives économiques en Afrique 2018 », présenté mercredi à Abidjan.

Selon des estimations de la BAD, « les besoins en infrastructures du continent s’élèvent à 130–170 milliards de dollars par an, avec un déficit de financement de l’ordre de 68 à 108 milliards de dollars EU ».

Avec un déficit d’infrastructures et des besoins urgents en matière de santé, d’éducation, de capacité administrative et de sécurité, l’Afrique doit attirer des capitaux privés pour accélérer le développement des principales infrastructures qui lui permettront de réaliser son potentiel, insiste le document.

500 milliards de dollars de recettes fiscales

Or, fait remarquer la BAD, les pays africains ne doivent pas attendre d’avoir comblé tous leurs déficits de financement avant de transformer leurs structures économiques. Chaque année, fait-on savoir, l’Afrique perçoit des recettes fiscales d’environ 500 milliards de dollars, auxquelles s’ajoutent 50 milliards de dollars d’aide étrangère, 60 milliards de dollars d’envois de fonds et 60 milliards de dollars d’entrées d’IDE. En plus, plus de 100 mille milliards de dollars sont gérés par des investisseurs institutionnels et des banques commerciales à travers le monde. C’est dire, d’après la BAD, que les pays africains à la recherche de ressources financières ont maintenant accès à un large éventail d’options, bien au-delà de l’aide étrangère.

La BAD souligne, par ailleurs, que l’économie mondiale bénéficierait « considérablement » de l’industrialisation de l’Afrique et de la construction d’infrastructures productives sur le continent. Selon la banque panafricaine, l’épargne excédentaire de nombreux pays avancés pourrait être utilisée pour financer des projets d’infrastructure rentables en Afrique. « Une petite partie des économies mondiales excédentaires et des ressources à faible rendement pourraient suffire à répondre au besoin de financement de l’Afrique et à construire des infrastructures productives et rentables ».

La hausse de la production de biens d’équipement et de consommation dans les économies du G20 et en Afrique déclencherait également des effets multiplicateurs à même de générer davantage de demandes pour des intrants intermédiaires, d’augmenter les revenus et d’accroître le taux d’emploi. Au total, estime la BAD, 7,5 millions d’emplois pourraient être créés dans les économies du G20.

L’augmentation de la part du secteur manufacturier dans le PIB africain pourrait stimuler les investissements dans le G20 d’environ 485 milliards de dollars et dans la consommation des ménages d’environ 1,4 millions de de dollars, ajoute-t-on. L’impact de l’industrialisation de l’Afrique sur les économies du G20 serait également important. Les exportations directes de biens d’équipement et de consommation augmenteraient de plus de 92 milliards de dollars. Les effets indirects de cette augmentation des exportations – compte tenu des liaisons entre les exportateurs du G20 et d’autres producteurs nationaux – augmenteraient la production du G20 de 132 milliards de dollars.

