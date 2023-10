Plus de 36.000 personnes affectées par le séisme d’Al Haouz ont bénéficié des services du pôle social jusqu’au 13 octobre courant, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Awatif Hayar.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants portant sur « la réhabilitation des centres de protection sociale et la mise en œuvre de leur rôle dans l’accompagnement social des victimes du séisme », Mme Hayar a relevé que son département a immédiatement créé une cellule de suivi des répercussions du séisme d’Al Haouz, regroupant toutes les composantes du pôle social, notamment l’Entraide nationale, l’Agence de développement social et l’Institut national de l’action sociale, soulignant la mobilisation de 193 cadres relevant de l’Entraide nationale, en plus de 203 cadres parmi des partenaires issus d’établissements et d’associations de la société civile.

Les cadres du ministère de la Solidarité et ses composantes sont présents dans la plupart des collectivités touchées, a ajouté la ministre, notant dans ce sillage que les interventions de son département ont concerné 89 collectivités sur un total de 108 collectivités sinistrées.

S’agissant des centres de protection sociale touchés par le séisme, Mme Hayar a précisé que 242 établissements ont été recensés, dont 150 établissements de protection sociale et 92 autres relevant du pôle social, faisant savoir que 22 de ces établissements nécessitent une reconstruction, tandis que 220 autres nécessitent des travaux de réhabilitation et de réaménagement.

LNT avec Map

Partagez cet article :