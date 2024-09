L’ensemble des projets programmés au niveau du secteur agricole sont achevés ou en phase finale d’achèvement, une année après le séisme d’Al Haouz, permettant ainsi la reprise de l’activité agricole dans les zones touchées.

Le bilan du programme d’urgence élaboré et mis en œuvre, en application des Hautes Instructions Royales, au niveau des provinces d’Al Haouz et de Chichaoua, est très positif et d’importantes réalisations du secteur agricole ont été accomplies, indique un communiqué de la Direction régionale de l’agriculture de Marrakech-Safi.

D’un coût global de 185 millions de dirhams (MDH), ce programme qui a bénéficié à plus de 42.000 agriculteurs touchés dans la région, a porté sur quatre axes principaux, précise la même source.

Pour ce qui est du premier axe relatif à la reconstruction du patrimoine animal, l’objectif consistait à permettre aux éleveurs sinistrés la sauvegarde de leur cheptel et sa reconstitution progressive à travers deux opérations, dont la première prévoit l’approvisionnement des éleveurs affectés en orge, à titre gratuit, et la vaccination de leur cheptel par les services de l’ONSSA.

Cette opération qui a porté sur 229.200 quintaux pour un montant de 71 MDH, a bénéficié à 30.100 éleveurs.

La deuxième opération consiste en la distribution d’ovins et de caprins, à titre gratuit, aux éleveurs ayant perdu leur cheptel. Cette initiative a porté sur 25.000 têtes au profit de 2.500 éleveurs pour un montant de 41,8 MDH.

S’agissant de l’axe du réaménagement de Séguias, l’objectif de cette opération est de permettre la sauvegarde de l’arboriculture et la reprise rapide de l’activité agricole au niveau des périmètre de la petite et moyenne hydraulique.

C’est ainsi que, juste après le séisme, des chantiers urgents ont été lancés pour nettoyer les seguia touchées pour la reprise rapide de l’irrigation en attendant le lancement des travaux de réparation des dégâts.

Ces derniers sont totalement achevés et ont concernés 193 séguias, soit un linéaire de 68 Km pour une enveloppe budgétaire de 50,8 MDH, fait savoir le document.

Concernant l’axe de la remise en état des unités de valorisation des produits de terroir, 26 unités réalisées dans le cadre du Plan Maroc Vert et de la Stratégie Génération Green, ont été touchées au niveau des deux provinces d’Al Haouz et de Chichaoua.

Parmi ces unités, 4 ont été fortement endommagées et ont fait l’objet d’une démolition totale pour être reconstruites à nouveau.

Les autres unités font l’objet de travaux de réaménagement, dont 4 sont totalement achevées et le reste en phase finale d’achèvement.

Cette opération a bénéficié à 34 coopératives de produits de terroir pour un montant total de 13,7 MDH.

A noter que cette opération permet à ces organisations professionnelles, dont la majorité sont des coopératives féminines, de reprendre leur activité et de participer aux salons agricoles à l’échelle nationale et internationale.

S’agissant de l’axe de réaménagement des pistes agricoles endommagées, cette opération a porté sur 10,7 Km au niveau de la province de Chichaoua et a permis le désenclavement d’environ 2.500 agriculteurs dans 6 douars. L’enveloppe budgétaire allouée à ces interventions s’élève à 7,86 MDH.

Les 4 axes de ce programme ont eu un impact très positif sur les agriculteurs affectés dans les communes les plus touchées par le séisme, qui ont repris leur activité agricole et continuent à bénéficier de l’appui des services du Département de l’Agriculture dans le cadre de la Stratégie Génération Green, souligne la même source.

Ces importantes réalisations du secteur agricole dans le cadre du programme d’urgence et de mise à niveau générale des territoires touchés, sont le fruit d’une mobilisation de tous les services du Département de l’Agriculture aux niveaux central, régional et provincial, pour venir en aide à la population.

Au niveau de la Région Marrakech-Safi et plus précisément dans les communes territoriales les plus touchées par le séisme à l’échelle des provinces d’Al Haouz et de Chichaoua, des commissions locales, composées des services déconcentrés du Département de l’Agriculture, des Autorités locales et des élus, ont été constituées pour procéder à l’évaluation rapide des dégâts agricoles et à l’établissement des listes des agriculteurs sinistrés.

Ce travail de diagnostic a permis l’élaboration d’un programme d’urgence du Département de l’Agriculture, lancé par le ministère dès le mois d’octobre 2023, et qui a été réalisé avec la célérité requise et l’appui des autorités provinciales et locales ainsi que des élus dans les zones concernées, conclut le communiqué.

LNT avec Map

