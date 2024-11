Les finalistes du programme VIA, dédié à la sensibilisation à la sécurité routière, ont été sélectionnés mardi 12 novembre lors d’une cérémonie à Casablanca. Ce programme, lancé en partenariat avec l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation (AREF) de Casablanca-Settat et l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), vise à impliquer les jeunes dans la promotion de pratiques de mobilité sécurisées sur le trajet scolaire.

Douze collèges de la région avaient été retenus pour participer au programme, mobilisant 20 ambassadeurs par établissement, soit 240 jeunes, dans une démarche de sensibilisation qui a touché 12 000 élèves au total. Après une série de 16 heures d’ateliers de formation, six groupes finalistes ont été sélectionnés pour présenter leurs projets au jury lors de la grande finale nationale, qui s’est tenue au Napht Club de Casablanca.

Les collèges « Soualem », « Abdelkader Mazni », et « Mokhtar Soussi » se sont distingués par leurs initiatives innovantes, et représenteront ainsi le Maroc à la finale régionale (Afrique). Le jury, composé de figures influentes, telles que le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Maroc, Abdesslam Rhnimi, et le Directeur de l’AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, a évalué les projets pour leur créativité et leur pertinence.

L’édition 2024 du programme VIA a encouragé la création d’initiatives locales, soutenues par la Fondation Sanady, qui s’était engagée à financer les projets les plus prometteurs pour maximiser leur impact au sein des établissements scolaires. Ce soutien vise à assurer la durabilité et la portée des messages de prévention portés par les jeunes.Le programme VIA, porté par des enseignants formés, s’inscrit ainsi dans un effort global de la Fondation Sanady pour renforcer la vie scolaire à travers des activités parascolaires impactantes, touchant plus de 30 000 bénéficiaires dans la région.

AL

Partagez cet article :