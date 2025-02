Le renforcement des soins post-sinistre a été au centre des débats mardi à Marrakech, lors de la 4ème édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière. Organisée sous le thème « Au-delà des soins d’urgence : Renforcer la prise en charge post-sinistre », cette rencontre a réuni experts, décideurs et représentants d’organisations internationales pour discuter des mesures nécessaires afin de réduire les conséquences des accidents de la route.

Les intervenants ont mis en avant la nécessité d’une approche intégrée, englobant la prise en charge médicale, la réadaptation et le soutien psychologique des victimes. Ils ont souligné que des interventions rapides et coordonnées peuvent améliorer significativement les chances de survie et limiter les séquelles à long terme.

Dans ce cadre, les experts ont présenté le rapport « Saving Lives Beyond 2025: Taking Further Steps », rédigé par l’Administration suédoise des transports. Selon Roberto Maiorana, directeur général de cette administration, ce document recommande une approche innovante, s’appuyant sur les initiatives existantes et les bonnes pratiques internationales pour accélérer les progrès en matière de sécurité routière.

Les panélistes ont également insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes de soins d’urgence, d’améliorer les infrastructures routières et de favoriser une meilleure coordination entre les services médicaux, les forces de l’ordre et les autorités locales. Ils ont appelé à un investissement accru dans les infrastructures de soins post-sinistre et à la mise en place d’un cadre réglementaire adapté.

La conférence, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, réunit des délégations officielles de plus de 100 pays, dirigées par des ministres en charge des transports, de l’intérieur, des infrastructures et de la santé. Les discussions visent à promouvoir la coopération entre gouvernements, organisations internationales et acteurs privés pour renforcer la résilience des systèmes de santé face aux accidents de la route.

LNT

