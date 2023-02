Dans sa dernière réunion consacré à l’examen de la question de la flambée des prix des produits de consommation, le BP du PPS, tout en rappelant les facteurs objectifs de l’augmentation des prix et en particulier la persistance des répercussions de la pandémie, les bouleversements internationaux dus à la guerre en Ukraine, l’aggravation de l’inflation accompagnée d’une récession mondiale, l’état de sécheresse et autres facteurs climatiques, considère qu’il est inadmissible, voire irresponsable, que le gouvernement persiste à se contenter du diagnostic et de la justification de la situation, sans intervenir à travers des décisions concrètes qui auront un impact économique et social réel et positif et à même d’atténuer le poids de la cherté de la vie sur le pouvoir d’achat des Marocains.

Dans le même sens, le BP du parti attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abandonner son approche technocratique et dogmatique étroite, incapable d’apporter une solution à ces situations difficiles, en l’absence de toute vision politique globale fondée sur l’initiative, l’anticipation, l’audace, la créativité et la planification nécessaires.

Face à la flambée des prix et à la détérioration du pouvoir d’achat, le Parti du Progrès et du Socialisme renouvelle plus précisément son appel au gouvernement pour qu’il donne la priorité à la sécurité alimentaire nationale. Ceci nécessite une évaluation objective et audacieuse des résultats du Plan Maroc Vert et une révision profonde des politiques agricoles qui n’ont pas réussi, jusqu’à présent, à assurer la réserve stratégique et à réaliser l’autosuffisance alimentaire nationale.

Il appelle également le gouvernement à intervenir de manière efficace et rationnelle, par le biais des mécanismes fiscaux et douaniers et à travers le soutien des coûts de production, afin de réduire les prix et d’assurer un approvisionnement normal et régulier du marché national en produits de consommation de base.

Le bureau politique insiste également sur la nécessité pour le gouvernement d’activer tous les mécanismes de contrôle du marché national et de maîtrise des circuits de commercialisation, à commencer par la garantie de la production et jusqu’au contrôle de la vente au détail des produits, en passant par la répression des spéculateurs et des intermédiaires. C’est le moyen le plus efficace pour cerner strictement et éradiquer avec fermeté toutes les pratiques commerciales illicites voire même criminelles, y compris les spéculations, les monopoles, le stockage clandestin de marchandises et la fraude dans les prix et la qualité.

Tout en constatant que le soutien accordé aux transporteurs n’a pas eu d’impact réel sur les prix des produits de consommation ou sur le niveau de vie des citoyennes et des citoyens, le Parti du Progrès et du Socialisme invite le gouvernement à réévaluer cette mesure isolée pour la réviser.

H.Z

