La bonne gouvernance en matière de performance et de transparence du service public, a été au centre des débats lors d’une conférence internationale organisée, mardi à Marrakech, dans le cadre d’une série d’activités programmées en prélude aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) prévues du 09 au 15 octobre prochain dans la Cité ocre.

Initié conjointement par la Banque Mondiale et le ministère de l’Economie et des Finances, ce conclave auquel ont pris part un parterre de responsables marocains et étrangers, d’experts et d’économistes, a été l’occasion de partager les expériences du Maroc et d’autres pays en matière d’efficience de la dépense publique, des modes d’amélioration de la performance de l’administration fiscale et de la transformation numérique et interopérabilité des systèmes d’information.

Dans une allocution de circonstance, le directeur du Département Maghreb, Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord de la BM, Jesko Hentschel, a indiqué que la bonne gouvernance se veut un moteur essentiel de développement économique et un facteur garantissant la promotion de la croissance économique et la justice sociale.

« Pour une bonne croissance, a-t-il expliqué, la qualité des services publics est sans doute déterminante ». Mais le processus « est peut-être plus important », a-t-il précisé : « Comment les politiques publiques sont formulées dans un modèle mathématique, économétrique. La transparence, la crédibilité et l’équité de la formulation des processus de la formulation de la politique publique étaient très, très importantes », notamment avec « ce qui s’est passé au niveau géopolitique durant les dernières années ». « L’importance du secteur public a augmenté », a-t-il soutenu. Et de rappeler que le poids des dépenses publiques comme pourcentage du PIB a augmenté ces dernières années : « Entre 2008, c’était 25 %. Maintenant, c’est 30, presque 35 % au niveau global. Donc, il y a une importance et aussi une responsabilité du secteur public », non seulement pour confronter les pandémies, mais plus généralement les chocs internationaux. Et pour cela, « le secteur public doit être efficace et transparent ».

Soulignant que selon les équipes de la Banque Mondiale, le royaume a fait énormément d’avancées, qui ont commencé avec la loi de finances en 2015. Cela nécessite une administration fiscale solide, notamment avec « une augmentation des dépenses tellement haute et des pressions sur l’efficacité des dépenses », ce qui fait que « le gouvernement doit s’appuyer sur une administration fiscale solide, capable de mobiliser équitablement et efficacement les ressources nationales, tant au niveau national que local », faisant référence à la régionalisation avancée. Enfin, concernant l’importance du digital et des données, il a expliqué : « Je pense que c’est très important, dans le rôle des analystes, de vraiment utiliser toutes les données possibles pour faire avancer la fiscalité ». Et de rappeler que la « facilité d’accès à un service de qualité est l’un des déclencheurs du fonctionnement d’un secteur public qui est performant ». Cela ne concerne bien évidemment pas que le Maroc, a souligné M. Hentschel, qui pense que ce genre de débat doit avoir lieu dans différentes régions du monde aujourd’hui, comme c’est le cas pour le Sénégal, l’Espagne, ou encore la Grèce.

Un impératif de transparence

Pour sa part, le directeur des affaires administratives et générales au ministère de l’Economie et des Finances, Mohamed Elkharmoudi, a souligné l’impératif de renforcer la performance et la transparence du secteur public en particulier dans un monde où les crises se succèdent, où les aspirations des citoyens grandissent et où les ressources budgétaires se raréfient.

Conscient de ces enjeux, a-t-il poursuivi, le Royaume s’est lancé dans un processus ambitieux de réformes du secteur public. « Si la nouvelle Constitution de 2011 a réaffirmé de nombreux principes en matière de gouvernance publique, en matière budgétaire, la Loi organique relative à la Loi de finances adoptée en 2015 a doté le Royaume d’un cadre de gestion financière plus performant et transparent », s’est félicité M. Elkharmoudi.

Et de mettre en relief d’autres réformes aussi importantes dont, la modernisation du cadre de la gestion de la commande publique, la simplification des procédures administratives et la réforme du secteur des établissements et entreprises publics.

Outre ces avancées, le Maroc continue de faire de l’amélioration de l’action du secteur public l’une des priorités de son action. « C’est dans ce contexte que le programme ENNAJAA mené avec l’appui de la Banque Mondiale, a été lancé avec comme ambition d’améliorer la performance et la transparence de l’administration publique », a-t-il rappelé.

D’autres intervenants ont été unanimes à estimer que les Etats sont, plus que jamais, fortement interpelés pour continuer à fournir des services publics répondant aux standards les plus exigeants de qualité et d’accessibilité, tout en veillant à la préservation de leurs équilibres financiers.

Les travaux de cette conférence ont été marqués par la présence également de responsables et experts en provenance de plusieurs pays dont, la Côte d’Ivoire, l’Espagne, le Portugal, le Rwanda, la Tunisie, le Cap-Vert et la Grèce. Certaines expériences ont été riches en apprentissage, comme l’exposé d’une intervenante espagnole sur l’analyse transversale, une « approche obligatoire qui met en évidence les synergies qui existent au sein d’un programme spécifique », et permet de déterminer « comment le budget profite à plusieurs objectifs ».

Les responsables marocains ont pour leur part présenté les avancées du Royaume dans la réforme de l’administration publique vers plus d’efficience qui, si elle a été freinée à cause de la crise sanitaire et des années difficiles qui ont suivi, est toujours en voie de réalisation. Le gouvernement est « conscient que la réforme budgétaire axée sur les résultats est de longue haleine, et la conduite du changement est dans son ADN. On ne peut pas rester dans une logique de technicité, il faut s’engager dans la conduite du changement », ont-ils expliqué, insistant sur l’importance du « degré d’adhésion des acteurs ». Ces discussions auront, espérons-le, apporté des pistes de réflexion probantes pour nos responsables, car avec une conjoncture difficile pour le Maroc, le besoin de rationaliser ses dépenses se fait sentir plus que jamais…

Selim Benabdelkhalek

Intervenant lors de la conférence, le Pr Lant Pritchett de l’Université d’Oxford a souligné plusieurs points lors de son analyse du secteur public marocain :

Les défis de deuxième génération au Maroc : Il a noté que le Maroc est confronté à des défis de deuxième génération, ce qui signifie qu’il est passé des défis initiaux tels que la construction d’infrastructures à des problèmes plus complexes, notamment l’assurance que tous les enfants aient un accès significatif à l’éducation.

La valeur pour l’argent dans l’efficacité : Le professeur a souligné que lorsqu’on parle d’efficacité, il est essentiel de considérer la valeur pour l’argent plutôt que de se concentrer uniquement sur les coûts. Il a insisté sur le fait que l’efficacité devrait commencer par déterminer la valeur réelle et mesurable d’une initiative par rapport à ses coûts.

L’engagement envers l’objectif des organisations du secteur public : Il a expliqué que l’engagement des organisations du secteur public envers un objectif clair et valorisé est essentiel. Les réformes doivent favoriser cet engagement plutôt que de simplement imposer des contraintes aux employés.

La responsabilité basée sur le compte : Le professeur a plaidé en faveur d’une responsabilité basée sur le compte, où les acteurs du secteur public racontent ce qu’ils font et pourquoi à d’autres parties prenantes, y compris les citoyens et les professionnels. Il a souligné que les données doivent soutenir cette responsabilité.

L’utilisation judicieuse des données : Il a exprimé son amour pour les données, mais a mis en garde contre le fait que l’abondance de données quantitatives peut parfois détourner l’attention de leur utilisation appropriée. Il a insisté sur le fait que les données devraient servir à promouvoir une responsabilité basée sur le compte plutôt que d’être utilisées uniquement pour la comptabilité.

