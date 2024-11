Schneider Electric, leader mondial dans la gestion de l’énergie et des systèmes d’automatisation, inaugure son premier centre de formation à Casablanca. Ce projet stratégique vise à soutenir la transition énergétique au Maroc tout en développant les compétences locales et en offrant des solutions adaptées aux besoins des entreprises marocaines.

Situé à Casablanca, ce centre s’étend sur une superficie de 1 100 m² et est équipé des technologies les plus récentes. Il propose des formations spécialisées dans des domaines clés tels que l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’automatisation et l’industrie 4.0. Ce lieu a été conçu pour accueillir chaque année plus de 1 000 stagiaires, qu’il s’agisse de partenaires, de clients, ou de professionnels issus de secteurs variés, notamment des techniciens, électriciens ou responsables de maintenance. En se positionnant stratégiquement au Maroc, ce centre ambitionne également de devenir une plateforme de référence pour l’ensemble de la région africaine, contribuant ainsi au développement de l’écosystème industriel local et international.

Lors de l’inauguration, Frédéric Godemel, Vice-président Exécutif Power Systèmes et Services de Schneider Electric, a souligné que l’objectif de ce projet est de favoriser l’adoption du système électrique 4.0. En combinant les technologies numériques et électriques, ce système vise à offrir un modèle énergétique plus durable, économique et résilient. Frédéric Godemel a insisté sur l’importance de développer l’expertise locale pour accompagner cette transition numérique et énergétique au sein des entreprises marocaines.

Un partenariat aligné avec les objectifs nationaux

L’ouverture de ce centre de formation répond aux ambitions du Maroc en matière de développement durable, en lien avec sa stratégie nationale, affirme-t-on auprès de Schneider. Et d’ajouter qu’en collaborant avec des entreprises, des institutions locales et des autorités publiques, Schneider Electric contribue à dynamiser le tissu industriel marocain, tout en accélérant les efforts pour la transition énergétique.

Grâce à cette infrastructure, Schneider Electric entend jouer un rôle clé dans la modernisation des compétences industrielles, en accompagnant les acteurs locaux pour optimiser leurs processus, réduire leurs coûts énergétiques, et développer des produits et services à forte valeur ajoutée. En outre, le projet doit permettre de renforcer la compétitivité des entreprises marocaines sur les marchés locaux et internationaux.

LNT

