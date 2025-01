Saudia, la compagnie aérienne nationale d’Arabie Saoudite, annonce qu’elle s’est classée première sur le plan mondial en matière de la ponctualité des départs (OTP) avec un taux de ponctualité de 88,82 %, selon un rapport de la plateforme de suivi aérien indépendante Cirium. Saudia a obtenu, aussi, la deuxième place au niveau mondiale pour la ponctualité des arrivées (OTP), avec un taux de 86,35 %, à seulement 0,35 % de moins par rapport à la compagnie aérienne venue en tête du classement. Au cours des 12 derniers mois, Saudia a exploité 192 560 vols, desservant plus de 100 destinations à travers quatre continents.

Son Excellence Eng. Ibrahim Al-Omar, Directeur Général de Saudia Group, a commenté :« Nous sommes fiers de maintenir l’excellence dans la performance opérationnelle mondiale, ce qui va de pair avec les objectifs de la Stratégie Nationale des Transports et de la Logistique ainsi que de la Stratégie du Secteur de l’Aviation Nationale. Cette réussite reflète les efforts collectifs des employés de Saudia Group à travers toutes les unités commerciales et met en lumière le rôle intégré joué par les différents secteurs pour garantir l’efficacité opérationnelle. Ces efforts sont directement liés à l’amélioration de l’expérience des passagers. »

Il a ajouté : « Tout au long de l’année, nos plans opérationnels, en particulier pendant les saisons de pointe, ont démontré notre capacité à surmonter les défis tout en optimisant l’utilisation des ressources, y compris notre flotte moderne en expansion ainsi que nos systèmes numériques prédictifs alimentés par l’intelligence artificielle, qui contribuent tous à la performance des vols à l’heure. »

En 2024, Saudia s’est classée première en matière de ponctualité à trois reprises, durant les mois de juin, juillet et novembre. La compagnie aérienne reste déterminée à maintenir les plus hauts niveaux de qualité mondiale et de sécurité aérienne, tout en offrant des services, produits et initiatives uniques visant à améliorer l’expérience de voyage à tous les points de contact du service. Saudia continue de tirer parti des dernières technologies et solutions dans l’industrie aéronautique.

Actuellement, Saudia opère plus de 530 vols quotidiens, reliant plus de 100 destinations à travers quatre continents au Royaume avec une flotte moderne de 144 avions. Cette opération contribue à la réalisation des objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, en particulier dans les secteurs du tourisme, du divertissement, du sport et du pèlerinage.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance ambitieuse, Saudia prévoit élargir sa flotte avec 130 nouveaux avions dans les années à venir, augmentant à la fois la fréquence des vols et la capacité en sièges vers les destinations actuelles, tout en introduisant de nouvelles destinations dans son réseau.

