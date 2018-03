PARTAGER Sara Benazouz et Sara El Azzaoui au départ de la 28ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles

Après des semaines de préparation, et pour rendre hommage à la femme Marocaine, le duo Sara Benazouz – Sara El Azzaoui, les deux collaboratrices d’Al Ajial Holding, participeront au départ de la 28ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles.

Elles sont jeunes et dynamiques et ne reculent pas devant le défi de cette aventure unique en son genre. Elles viennent de domaines professionnels différents, mais leur passion, leur amitié et leur enthousiasme les mènent aujourd’hui sur les routes du sud marocain. À quelques jours du top départ de l’édition 2018, les deux collaboratrices d’Al Ajial Holding sont plus que déterminées à conquérir les dunes du désert marocain qu’elles ont toujours voulu sillonner. Rêve de petite fille qui se concrétise, les deux jeunes femmes tiennent à faire de cette compétition un moment inoubliable de partage et de solidarité. « Nous avons un souvenir lointain en commun de voir défiler les séquences du Rallye à la télévision sans vraiment comprendre quel en était le concept, en nous disant un jour nous ferons partie de ces femmes », avancent les deux gazelles.

Pour leur première participation, elles seront sur la ligne de départ de cette 28ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles le 16 mars prochain. Elles auront, pour la première fois de leur vie, à évoluer en tandem durant deux semaines et partager ensemble cette expérience inédite.

Avec une faible participation marocaine, la team “SAhRA’s“ (nom d’équipage choisi en référence au SAHARA marocain et regroupant les prénoms des deux acolytes), tentera de relever, aux côtés des 7 autres équipages marocains participant à cette compétition (sur un total de 160), le défi de réaliser un bon parcours durant les 2 semaines de ce rallye raid hors-piste.

Déterminées à franchir la ligne d’arrivée de ce rallye raid 100% féminin, les deux coéquipières veulent, au-delà des sensations extrêmes, partager, à travers cette participation, des valeurs auxquelles elles tiennent. « Outre le challenge et le défi, une autre motivation nous unit : le dépassement de soi. Nos tempéraments différents représentent également un autre challenge de faire équipe ensemble, en transformant nos différences en force et complémentarité hors du commun », déclarent les deux collaboratrices.

Sponsorisées exclusivement par Al Ajial Holding, l’équipage 129 de la team “SAhRA’s“ pourra compter sur le soutien de tous les collaborateurs d’Al Ajial Holding mobilisés derrière elles pour leur réussite durant cette compétition. Le duo partagera, durant toute la période du rallye, les étapes de leur aventure sur leur page facebook « SAhRA’s – Rallye Aicha des Gazelles».

LNT avec Cp