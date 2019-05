PARTAGER Santé : Cinq unités d’urgences de proximité seront équipées annuellement, selon Doukkali

Cinq unités d’urgences de proximité seront équipées annuellement dans le cadre du plan d’accélération de la mise à niveau des urgences 2019-2021, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Santé, Anas Doukkali.

Répondant à une question orale sur « la généralisation et le soutien des urgences de proximité au Maroc », présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des conseillers, M. Doukkali a souligné que son département envisage, à travers ce plan, de renforcer les capacités des cadres médicaux et paramédicaux exerçant au niveau de ces unités hospitalières, de manière à répondre de façon optimale aux consultations médicales d’urgence.

Dans ce cadre, il a rappelé qu’à travers le plan national des urgences médicales 2012-2016, son département a mis en place les unités « urgences de proximité », situés dans des centres de santé de niveau 2, afin de rapprocher les services médicaux d’urgence des habitants des zones éloignées, ne disposant ni de structures hospitalières ni d’hôpital de proximité, précisant qu’à ce jour, 96 unités hospitalières dotées d’équipements techniques, de médicaments et de ressources humaines ont été mises en place.

Pour la mise en place de ces unités, des normes ont été adoptées conformément au décret déterminant l’organisation de l’offre de soins, a-t-il poursuivi, précisant que ces unités doivent disposer d’une maternité, répondre aux besoins d’un certain nombre d’habitants (25.000 habitants pour le centre de santé rural et 50.000 habitants pour le centre de santé urbain) et être situées à 30 Km de l’hôpital de référence.

Le ministère de la Santé a lancé, en décembre dernier, un plan d’accélération de la mise à niveau des urgences 2019-2021, ayant pour but d’améliorer la qualité des services d’assistance médicale urgente.

LNT avec MAP