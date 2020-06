PARTAGER Sans surprise, El Othmani très vague sur le déconfinement et la reprise

Le gouvernement veille à ce que tous les secteurs économiques et sociaux retrouvent leur dynamisme et ce, dans les plus brefs délais, a affirmé jeudi le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Othmani. Au début du conseil de gouvernement, M. El Othmani a indiqué que « l’annonce de la prochaine étape de l’allégement du confinement sanitaire sera faite au moment opportun » et que le gouvernement « veille à ce que tous les secteurs économiques et sociaux retrouvent leur dynamisme et leur vitalité d’avant la pandémie, et ce dans les plus brefs délais », a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du conseil du gouvernement. M. El Othmani a souligné la nécessité de réussir la mise en œuvre de cette première étape d’allégement du confinement sanitaire, « afin que nous puissions élargir les mesures d’allégement dans une seconde étape, une décision qui demeure liée aux résultats de l’évaluation qui sera entreprise par le ministère de la Santé et d’autres départements concernés ».

Le Maroc a pu maîtriser la pandémie de Coronavirus, grâce à la conduite éclairée du Roi Mohammed VI et à la coopération et à la fédération des efforts de tous les Marocains, a-t-il relevé.

« C’est ce qui a permis au Maroc d’entamer une première étape d’allégement du confinement sanitaire et ce, selon une approche annoncée précédemment, et dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées par les différents responsables et départements concernés », a poursuivi M. El Othmani, soulignant en même temps que l’allégement du confinement sanitaire ne signifie nullement la disparition du virus qui est à l’origine de cette pandémie.

Le Chef du gouvernement a appelé, à cette occasion, les citoyennes et citoyens des différentes régions, y compris ceux résidant dans la première zone et qui sont autorisés désormais de quitter leur domicile sans autorisation exceptionnelle, de respecter les précautions de base, notamment le fait de ne quitter son domicile qu’en cas de nécessité, ce qui réduira le risque de propagation à nouveau du virus.

Il a, dans ce cadre, mis en avant la nécessité de respecter les règles d’hygiène personnelle, notamment le lavage régulier des mains, le nettoyage des endroits fréquemment utilisés avec des produits stérilisants, le port obligatoire des masques de protection dans les lieux publics et le respect de la distanciation sociale dans tous les endroits hautement fréquentés comme les marchés, les magasins et les moyens de transport, notant que tout un chacun est appelé à respecter les règles de précaution décidées par les pouvoirs publics sur l’ensemble du territoire national.

Certaines catégories de personnes sont plus vulnérables à ce virus, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques, a-t-il rappelé, soulignant que ces catégories de personnes doivent prendre des précautions supplémentaires, éviter les zones de congestion et réduire au maximum le contact avec les gens.

M. El Othmani a, par ailleurs, indiqué que toutes les activités économiques, industrielles, commerciales et de services ont été autorisées sur tout le territoire national, à l’exception de certaines activités qui connaissent généralement un encombrement des citoyens et qui ne sont toujours pas autorisées, citant à titre d’exemple les cafés et restaurants (excepté le service à emporter) et les salles de bains, de cinéma et de théâtre.

Une nouvelle évaluation sera effectuée une semaine plus tard, pour prendre les décisions nécessaires à la lumière des résultats obtenus, tout en veillant à consolider les acquis enregistrés par le Maroc dans sa lutte contre cette pandémie, a-t-il assuré.

D’un autre côté, le Chef du gouvernement s’est dit compréhensif de la pression ressentie par de nombreux citoyens en raison du confinement sanitaire et des procédures qui y sont associées, notant qu’il s’agit « de véritables sacrifices qui permettront à notre pays de sortir sain et sauf de cette crise sanitaire ».

M. El Othmani a réitéré encore une fois sa confiance en l’engagement des citoyennes et des citoyens à respecter les mesures qu’exige l’étape actuelle d’allégement du confinement, comme ils l’ont fait durant l’étape précédente en se conformant aux décisions des autorités publiques.

LNT avec MAP