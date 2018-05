PARTAGER Sanofi sélectionne 10 start-ups pour améliorer l’accès à la santé en Afrique

Sanofi, le partenaire de Viva Technology organisera, du 24 au 26 mai, à Paris, un événement international dédié à la croissance des start-ups, à la transformation digitale et à l’innovation. Il s’agit d’un salon qui va accueillir, pour la première fois, un stand dédié à l’innovation en Afrique dénommé AfricaTech, où les start-ups africaines pourront présenter leurs solutions. En tant que partenaire du parcours de santé des individus à travers le monde entier, Sanofi accueillera des start-ups africaines spécialisées dans ce domaine.

Dans le cadre de l’AfricaTech, Sanofi a déjà lancé, en février dernier, 3 challenges aux start-ups travaillant sur le continent africain afin d’identifier les 10 meilleures qui s’inscrivent dans cette volonté de révolutionner les pratiques de santé en Afrique.

Ces 3 challenges ont pour objectif d’apporter des solutions innovantes pour améliorer l’accès aux soins en Afrique et notamment :

– Diagnostiquer plus tôt les maladies non-transmissibles ;

– Promouvoir la télémédecine pour améliorer l’accès aux soins sur le continent ;

– Augmenter la formation des professionnels de santé dans le domaine des maladies chroniques en Afrique.

À cette occasion, Jon Fairest, le président de Africa Tech a déclaré « Nous sommes ravis de voir l’engouement suscité par ce concours, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de Sanofi d’accompagner et d’encourager l’innovation ouverte en Afrique. Nous voulons soutenir de façon concrète les entrepreneurs conscients des enjeux de santé sur le continent, en contribuant à la réalisation des initiatives locales les plus innovantes. »

Près de 200 startups ont proposé des solutions. Le jury a étudié l’intégralité des dossiers selon 5 critères : une preuve concrète de résultats positifs dans au moins un pays en Afrique, la maturité du projet, la pertinence de la solution, du potentiel du marché et du business model, les compétences, l’expertise et l’expérience de l’équipe, et enfin la faisabilité scientifique.

Les 10 start-ups sélectionnées sont :

Appenberg Digital Publishing (Afrique du Sud)

Bisa (Ghana)

GiftedMom (Cameroun)

Infomed Healthcare (Egypte)

KEA Medicals (Benin)

MedTrucks (Maroc)

Otrac (Nigeria)

Sagitarix (Kenya)

Vula Mobile (Afrique du Sud)

Yapill (Pan Afrique)

Pour sa part, Amine Benabderrazik, le directeur des activités de Sanofi au Maroc, Tunisie et Libye, s’est félicité de cette sélection. « Nous sommes très fiers que le Maroc soit un des pays représentés dans ce challenge. Cela démontre la créativité et l’engagement des talents présents au Maroc, qui œuvrent chaque jour pour améliorer la santé de leurs concitoyens. »

Les start-ups sélectionnées participeront au Sanofi in Africa Lab à l’Africa Tech. Elles présenteront leurs projets devant un jury et pourront faire la démonstration de leurs solutions devant une audience. Les projets lauréats pourront bénéficier d’une aide financière et d’un accompagnement de la part de Sanofi grâce à un système de coaching et de mentoring en vue de démarrer une éventuelle future collaboration avec Sanofi en Afrique.

LNT avec Cdp