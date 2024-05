Samsung Maroc a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs et de barres de son 2024 lors de l’événement Unbox & Discover, mettant en avant les derniers modèles Neo QLED 8K et 4K ainsi que les OLED. Avec une expertise de 18 ans dans la fabrication de téléviseurs, Samsung Electronics propose des solutions de divertissement domestique améliorées par l’IA.

Les téléviseurs Neo QLED 8K offrent une expérience visuelle immersive grâce à leur qualité d’image supérieure, tandis que les modèles Neo QLED 4K et OLED ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des joueurs et des cinéphiles. Par exemple, les téléviseurs OLED sont dotés de fonctionnalités avancées telles que Real Depth Enhancer et OLED HDR Pro, qui garantissent des mouvements fluides et des images claires, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de jeux vidéo.

Un autre produit phare de la présentation était The Frame, un téléviseur innovant qui se transforme en œuvre d’art lorsqu’il est en veille, offrant ainsi une expérience visuelle unique.

En plus de présenter les produits, l’événement a également offert aux participants l’occasion d’explorer différentes zones d’expérience, telles que la Zone Gaming, la Zone Cinéma et la Zone The Frame, où ils ont pu tester les produits dans des conditions réelles et apprécier leurs fonctionnalités.

