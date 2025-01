Samsung Electronics vient de lancer sa nouvelle série de smartphones Galaxy S25, qui comprend les modèles Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ et Galaxy S25. Ces appareils intègrent des agents IA multimodaux, visant à améliorer l’interaction des utilisateurs avec leur téléphone et leur environnement, précise-t-pn auprès de Samsung. Équipés d’un chipset Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, ces téléphones offrent une performance accrue en matière de traitement de l’IA et du contrôle des fonctionnalités photographiques.

« Les plus grandes innovations sont le reflet de leurs utilisateurs, c’est pourquoi nous avons fait évoluer l’IA Galaxy pour rendre l’interaction avec vos appareils plus naturelle et intuitive, tout en garantissant la sécurité de votre vie privée », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics.

Avec la nouvelle interface One UI 7, les Galaxy S25 sont conçus pour comprendre les besoins et préférences des utilisateurs, en fournissant des expériences personnalisées tout en respectant leur vie privée.

Les agents IA intégrés permettent une interprétation avancée des textes, de la parole, des images et des vidéos, facilitant ainsi des recherches contextuelles et des transitions fluides entre les applications. Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement rechercher des informations sur leur écran, comme des numéros de téléphone ou des adresses e-mail.

Une attention particulière a également été portée à la sécurité et à la confidentialité des données. Le Moteur de Données Personnelles analyse les informations de l’utilisateur pour offrir des expériences sur mesure tout en maintenant la sécurité des données grâce à Knox Vault. Le Galaxy S25 introduit aussi des mesures de cryptographie post-quantique pour se prémunir contre de futures menaces.

Sur le plan matériel, la série Galaxy S25 promet des performances de traitement inégalées grâce au Snapdragon 8 Elite, avec des améliorations de 30 à 40 % par rapport à la génération précédente.

En matière de photographie, les nouveaux capteurs et les fonctionnalités avancées permettent de réaliser des images et des vidéos de haute qualité. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’outils d’édition de niveau professionnel, rendant accessible l’édition de photos et de vidéos complexes.

Esthétiquement, la série S25 adopte un design léger et durable, fait de matériaux recyclés, renforçant ainsi l’engagement de Samsung envers des pratiques plus durables. Chaque modèle intègre des éléments recyclés, y compris des composants de batterie, et assurance d’une mise à jour logicielle pendant sept ans.

Le Galaxy S25 sera disponible en plusieurs coloris, et diverses offres de précommande sont proposées, incluant des augmentations de stockage et des accessoires.

