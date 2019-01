PARTAGER Le Salon Voyages, Tourisme & Loisirs dévoile ses tendances pour 2019

La 8ème édition du Salon Voyages, Tourismeet Loisirs « SVTL » se tiendra du 27 au 30 mars 2019 à l’Espace Paradise à Casablanca, accompagnant l’essor du tourisme national ainsi que les nouvelles tendances, présentant les dernières nouveautés touristiques, annonce un communiqué des organisateurs.

Cette édition est organisée sous l’Egide du Ministère du Tourisme, avec le support institutionnel de la CNT (Confédération Nationale du Tourisme), de la FNAVM (Fédération Nationale des Agences de Voyages du Maroc), de la FNIH (Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière), du CRT de Casablanca (Conseil Régional du Tourisme de Casablanca) et la FNTT (Fédération Nationale du Transport Touristique).

SVTL 2019, qui s’inscrit dans le calendrier des salons nationaux, réunira l’une des offres touristiques les plus larges, qui n’exclura pas les destinations internationales. Depuis quelques années,

l’éclosion de nouvelles liaisons maritimes et aériennes facilitent de plus en plus la découverte des capitales et villes européennes et asiatiques. Vecteur de dépaysement et d’enrichissement culturel en quelques jours seulement, cette formule, parmi les autres offres du salon, répond aux attentes actuelles des voyageurs. Que ce soit pour du shopping ou tout simplement découverte de nouveaux horizons, les destinations internationales s’immiscent dans le quotidien des Marocains.

Le Salon SVTL rendra compte de cette tendance en réunissant des destinations qui ont su faire de ces dernières une force d’attractivité touristique. Le Salon Voyages Tourisme & Loisirs se veut un lieu de rencontre, de partenariat et d’échange de grande dimension dédié à l’ensemble des opérateurs du secteur du tourisme. Une sélection rigoureuse des exposants et des offres de prestations afin d’offrir des produits et des services de qualité à une clientèle avisée.

LNT avec CdP