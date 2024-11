En marge des travaux du Salon International des Dattes à Erfoud tenu le 30 octobre dernier, le SG du Prix International Khalifa pour le Palmier Dattier et l’Innovation Agricole a signé un protocole d’accord avec la société marocaine « Rihab Prod » pour la production d’un film documentaire sur la variété de datte « Majhoul ».

La cérémonie de signature a eu lieu au pavillon des Émirats Arabes Unis, en présence du Professeur Dr. Abdelouahhab Zaid, SG du Prix, et de M. Abdeloihd El Mouhtani, DG de la société de production.

Dr. Zayed a souligné à cette occasion l’importance de ce film, ‘‘car il s’agit du premier du genre à documenter 100 ans du voyage de la variété de dattes Majhoul, qui a commencé dans la région de Tafilalet au Royaume du Maroc en 1927, vers les États-Unis d’Amérique, où la variété a été multipliée et redistribuée à travers le monde. Ce projet de film mettra en lumière la dimension scientifique de la variété Majhoul (les dernières recherches et études scientifiques) en interviewant des experts et spécialistes de cette variété à travers le monde’’.

Le SG a ajouté que ce film mettra en valeur les efforts du SG du Prix International Khalifa pour le Palmier Dattier et l’Innovation Agricole pour prouver scientifiquement l’origine de la variété Majhoul et rectifier son nom : ‘‘Il mettra également en exergue les efforts des entités concernées par cette variété, que ce soit au Maroc ou ailleurs dans le monde, en réaffirmant l’identité et le nom scientifique de la variété Majhoul’’.

De son côté, M. Abdeloihd El Mouhtani, DG de « Rihab Prod », a indiqué que le projet du film s’inspire du livre publié par le Prix International Khalifa pour le Palmier Dattier et l’Innovation Agricole, intitulé » Majhoul, Le Joyau des Dattes », qui retrace l’origine et l’histoire de la datte Majhoul : ‘‘ Ce livre, traduit en plusieurs langues, ainsi que d’autres sources scientifiques fournies par le secrétariat général du Prix, serviront de référence pour la rédaction d’un scénario rigoureux au niveau du contenu scientifique, avec la supervision du secrétariat général pour la révision du texte. Le secrétariat général collaborera également avec la société de production pour choisir les experts et spécialistes à interviewer ’’.

En conclusion, M. El Mouhtani a affirmé que cette collaboration constitue une opportunité en or pour rédiger un scénario solide qui servira de base à la production d’un film documentaire aux normes internationales. Ce film pourra ainsi concourir dans les festivals de cinéma internationaux et faire connaître aux spectateurs du monde entier la variété Majhoul, d’origine marocaine, et sa valeur ajoutée dans le domaine de la production, de la transformation et de l’exportation de dattes de qualité à travers le monde.

H.Z

