Du 13 au 15 février 2025, le Centre International des Conférences et d’Expositions (OFEC) de Casablanca deviendra l’épicentre du transport touristique avec la tenue de la première édition du Salon du Transport Touristique au Maroc (STTM). Organisé par l’Organisation Marocaine du Transport Touristique (OMTT), sous la présidence de Mounir Chami, cet événement ambitieux reflète l’engagement du Maroc à répondre aux grands enjeux du transport et de la mobilité durable.

Pour l’organisation, cette édition s’inscrit dans un contexte marqué par la préparation de la Coupe du Monde 2030 d’où le STTM 2025 se présente comme étant une réponse proactive aux défis de mobilité liés aux grands événements mondiaux. Mounir Chami, président de l’OMTT, souligne l’importance de cette rencontre : ‘‘Le STTM 2025 n’est pas un simple salon. C’est un espace de réflexion et d’action qui fédère les acteurs du public et du privé autour d’une ambition commune : hisser le transport touristique marocain au niveau des standards internationaux et créer des opportunités réelles pour l’économie nationale’’.

L’édition 2025 vise à encourager l’innovation et la durabilité en présentant des solutions technologiques qui répondent aux besoins croissants des voyageurs tout en réduisant l’empreinte écologique. Elle prévoit également à créer des opportunités d’emploi et valoriser les entreprises marocaines en mettant en avant les initiatives locales et les accompagner dans leur démarche de certification et de croissance sur le marché international. Parmi aussi les objectifs de cette édition 2025, les organisateurs veulent favoriser la coopération public-privé et sttimuler des partenariats stratégiques pour une gestion optimale de la mobilité touristique, en anticipant les flux massifs attendus lors de la Coupe du Monde 2030.

Au menu de cette édition, le STTM 2025 proposera 20 conférences et ateliers animés par des intervenants de renom sur des thèmes stratégiques, tels que la gestion des infrastructures, la sécurité routière et la transition énergétique.

Pas moins de 50 exposants nationaux et internationaux spécialisés dans le transport, l’équipement, la technologie et la sécurité seront de la partie. Plus de 5 000 visiteurs professionnels sont attendus, incluant des décideurs publics, des opérateurs privés, des investisseurs et des experts du secteur.

