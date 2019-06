PARTAGER Salon du Bourget : Le Maroc et la France renforcent leur coopération en matière d’aviation civile

Le Maroc et la France ont convenu, mardi, de renforcer leur coopération en matière d’aviation civile dans le cadre de deux accords signés au lendemain de l’ouverture de la 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, en banlieue parisienne.

Les deux accords, portant respectivement sur la coopération technique et les enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents d’aviation civile, ont été signés par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, et la ministre française chargée des Transports Elisabeth Borne, en présence notamment de l’ambassadeur du Royaume en France, Chakib Benmoussa.

« Ces accords montrent notre volonté d’approfondir encore davantage notre coopération déjà étroite dans le domaine de l’aviation civile », a indiqué Mme Borne dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature qui s’est déroulée au stand de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) française.

Pour la ministre française, il s’agit là de « matérialiser à nouveau la qualité de nos relations à travers ce partenariat dans le domaine de l’aviation civile ».

De son côté, M. Sajid s’est félicité de la signature de ces nouveaux accords qui « vont permettre de renforcer davantage la coopération des deux pays dans le domaine de l’aviation civile ».

Rappelant que la France est le premier partenaire du Maroc en matière de transport aérien, le ministre a indiqué avoir évoqué avec son homologue française à cette occasion certains aspects de cette coopération, notamment la gestion des aéroports.

« C’est un domaine dans lequel nous sommes sur le point de lancer des réformes importantes au Maroc et nous voudrions profiter de l’expérience de la France en la matière », a confié M. Sajid.

Et d’ajouter que les deux pays qui sont aussi partenaires dans des organisations internationales, ont convenu de « se concerter davantage sur le plan de la réglementation et du soutien réciproque que nous nous devons Maroc et France, étant donné l’excellence de nos relations ».

Le premier accord signé entre les deux parties vise à renforcer leur coopération technique dans le domaine de l’aviation civile, en particulier dans les axes ayant trait à l’assistance technique en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation, à la régulation et au développement du transport aérien, au développement durable de l’aviation civile, outre le renforcement des capacités des ressources humaines et matérielles et l’échange d’expertises sur les volets transport aérien, sécurité et sûreté de l’aviation civile et du développement durable.

Les deux parties conviennent aussi de promouvoir l’échange entre les prestataires aéroportuaires et de navigation aérienne et la mise en place de projets de partenariat Public Privé, en plus de l’assistance et l’échange d’expériences en matière de gouvernance organisationnelle et de management de la qualité.

Le deuxième accord a pour objet de renforcer les actions de coopération technique entre les deux pays dans les domaines de l’enquête de sécurité sur des accidents/incidents d’aviation civile tout en respectant l’indépendance des autorités d’enquête du Maroc et de la France, conformément aux normes internationales. Le Maroc est présent en force à la 53ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget avec une forte délégation d’officiels et de professionnels du secteur aéronautique national, venue promouvoir ce secteur en pleine croissance lors de cette grand-messe de l’aviation mondiale.

La délégation marocaine qui comprend aussi le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, multiplie depuis, l’ouverture lundi du salon du Bourget (17-23 juin), les rencontres pour présenter aux acteurs mondiaux de l’aéronautique l’expertise du Maroc dans le secteur et les atouts qu’il présente.

La présente édition du plus que centenaire Salon aéronautique du Bourget, dont les quatre premiers jours sont dédiés aux professionnels, accueille comme de coutume tout le gratin du secteur dans le monde.

LNT avec Map