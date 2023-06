Tenue du 9 au 18 juin, la première édition du Salon Avito Expo n’a pas déçu. En dix jours et parmi plus de 370 voitures exposées en physique et 80 autres sur les vitrines digitales des garagistes, 250 voitures ont été vendues ou réservées.

‘‘Soit une expérience « phygitale » exclusive avec une offre de 450 voitures, quotidiennement renouvelée, ayant mobilisé 18 exposants, plus de 52.000 visiteurs physiques sur le site du salon, à l’Espace Toro de Casablanca, et plus de 400,000 visites en moins d’un mois sur la plateforme https://expo-auto.avito.ma/ devenue la 3ème plateforme digitale automobile après Avito.ma et moteur.ma’’, dit-on auprès de l’organisation. Et d’ajouter : « Avec ce salon de nouvelle génération, Avito.ma, a atteint ses objectifs : compléter l’expérience d’achat/vente automobile et créer un lieu physique propice à la concrétisation des transactions entre particuliers et professionnels (garagistes, organismes de financement et d’assurance). Les organisateurs capitalisent ainsi sur les acquis du digital pour faciliter le processus d’achat et de vente afin de créer les « perfects matchs…. » ».

‘‘Avito Expo contribue à la structuration du secteur en mettant en lumière les solutions proposées par les acteurs majeurs du secteur, contribuant à créer plus de confiance entre les professionnels de la voiture d’occasion et les consommateurs ’’, dit-on auprès d’Avito.

Chiffres clés de la première édition

10 jours d’exposition

18 exposants

+52.000 visiteurs physiques

+400.000 visites sur le site dédié

250 voitures vendues

+370 voitures exposées, 450 au total (entre physique et digital)

+200 voitures expertisées

+900,000 véhicules/an proposés à la vente par Avito.ma et moteur.ma

