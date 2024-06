Impact Lab propose une gamme étendue de services aux startups, incluant la formation, l’incubation, le coaching, le financement, l’accélération, le coworking et le networking. Preuve de son apport précieux à un écosystème des startups qui a grand besoin de structuration, en 2023, il a été choisi par Tamwilcom comme l’un des deux accélérateurs labellisés pour déployer l’initiative Tech Boost. Particulièrement bien placée pour évoquer le développement du digital au Maroc, mais aussi pour aborder les enjeux de parité dans le secteur, Salma Kabbaj co-fondatrice et CEO d’Impact Lab, a accepté de répondre à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Impact Lab a bientôt 10 ans. Quel bilan faîtes-vous de cette première décennie ?

Salma Kabbaj : Ces 9 dernières années ont été incroyablement enrichissantes, une aventure formidable ! Depuis 2015, IMPACT Lab a accompagné près de 300 startups dans 23 pays africains. Notre mission d’encourager l’innovation entrepreneuriale pour répondre aux défis socio-économiques du continent a permis à de nombreuses success stories de se développer dans des secteurs clés comme l’Agritech, la Healthtech et la Fintech. Au-delà de notre accompagnement en expertise, nous avons directement déployé près de 28 millions de dirhams auprès des startups que nous avons accompagnées, principalement sous forme de subventions et de prêts d’honneur. Sans compter les levées de fonds que ces startups ont pu réaliser suite à nos programmes, qui dépassent les 300 millions de dirhams.

Nous sommes particulièrement fiers de notre engagement pour l’émergence et le renforcement de l’écosystème startup marocain. Nous faisons partie des premières structures d’accompagnement au Maroc, et avons ainsi contribué à définir les standards du métier et à promouvoir l’importance de l’innovation et de l’entrepreneuriat auprès des parties prenantes clés institutionnelles et corporate et des médias. Cet engagement se poursuit encore au Maroc à travers mon rôle au sein de la Fédération Marocaine de l’Ecosystème Startup MSEC, mais aussi à l’échelle africaine à travers mon implication active dans les associations Afric’innov et Afrilabs.

L’écosystème digital au Maroc reste encore en retrait par rapport à des pays similaires. Les obstacles sont-ils selon vous dans les infrastructures, la réglementation, ou bien encore dans la culture et les mentalités ?

Le Maroc a progressé dans le développement de son écosystème digital, mais il est encore en retard par rapport à des pays comme le Nigeria, le Kenya ou l’Afrique du Sud. La preuve en est le classement du Maroc en 11ème place sur le continent en terme de fonds levés par des startups en 2023.

L’infrastructure, la réglementation ou la culture constituent en effet des freins à l’expansion de l’écosystème startup. Cependant, chez IMPACT Lab, nous sommes convaincus que le Maroc a le potentiel de se positionner en tant que hub d’innovation majeur en Afrique. Il dispose d’un pool de talents bien formés, d’instituts de recherche reconnus à l’échelle africaine et d’entreprises rayonnant sur le marché national et international. A présent, il convient de capitaliser sur ces atouts et de faire converger les différentes dynamiques actuelles dans le cadre d’une vision ambitieuse portée au plus haut niveau de l’Etat et dotée des moyens nécessaires pour amorcer un changement d’échelle.

IMPACT Lab est pour la 2e fois l’une des structures d’accompagnement de Tamwilcom. Pouvez-vous nous parler de cette collaboration ?

Pour moi, le développement de partenariats dans la durée est un des facteurs clés de succès des écosystèmes startup. Ils permettent de co-construire, de tester, d’améliorer dans un esprit d’ouverture, de confiance et de bienveillance.

Nous avons la chance d’avoir développé ce type de partenariat avec les équipes de Tamwilcom, depuis nos premières interactions en 2016 pour la conception du Fonds Innov Invest 1. Cette collaboration initiale a permis à IMPACT Lab de déployer près de 5,5 millions dhs en subventions et en prêts d’honneur auprès des startups marocaines.

Dans la nouvelle version du Fonds Innov Invest, que nous déployons à travers le programme Boost’in Africa, nous passerons à 5 millions dhs par an attribués en prêt d’honneur, avec un programme de pré-accélération renforcé sur 10 mois.

Notre objectif commun : faire émerger les success stories qui feront briller l’écosystème startups marocain à l’international !

Le développement d’une agriculture adaptée aux contraintes du changement climatique est une nécessité absolue en Afrique. Comment l’agritech va-t-elle contribuer à cet immense défi ?

L’agritech est essentielle pour relever les défis posés par le changement climatique. En utilisant des technologies telles que l’IoT, l’IA et la biotechnologie, nous pouvons optimiser l’utilisation des ressources en eau et en énergie, augmenter la productivité agricole et améliorer la durabilité du secteur de la fourche à la fourchette.

Nous avons la chance, à travers nos différents programmes Agritech, de compter dans notre communauté les meilleures pépites marocaines du secteur, tels que Deepleaf, PCS Agri, Jodour ou Sand to Green. Nous avons également développé des relations de confiance avec les entreprises clés du secteur, les acteurs institutionnels marocains ainsi que les fonds spécialisés à l’échelle régionale. C’est en créant cette communauté de qualité autour de la verticale qu’IMPACT Lab peut se positionner comme un acteur incontournable de l’innovation dans le secteur agricole en Afrique.

Les études économiques corrèlent de façon claire l’inclusion économique des femmes et la croissance et le développement des pays. Quels sont les principaux chantiers au Maroc qui pourraient favoriser cette inclusion, particulièrement en ce qui concerne l’entrepreneuriat ?

De notre expérience au sein d’IMPACT Lab, seules 30% des startups que nous avons accompagnées sont fondées ou co-fondées par une femme entrepreneure. A l’échelle du continent, l’accès des startups fondées par des femmes aux programmes d’accompagnement ou de financement reste entravé par de nombreuses difficultés. A titre d’illustration, sur le premier trimestre, seulement 6,5% du financement levé par les startups africaines a bénéficié à des startups portées par des femmes.

L’inclusion des femmes dans l’économie est essentielle pour le développement durable du Maroc. Au sein d’IMPACT Lab, nous sommes engagés dans la réduction des obstacles auxquels les femmes font face, notamment les biais inconscients dans les mécanismes de sélection et de financement. Nous sensibilisons les acteurs de l’écosystème à l’importance de l’égalité des sexes, encourageons les entreprises et les administrations à adopter des politiques inclusives et sommes convaincus de la nécessité de promouvoir la réussite des femmes entrepreneures. En soutenant les femmes dans l’entrepreneuriat, nous stimulons non seulement la croissance économique, mais nous contribuons également à créer une société plus équitable.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

